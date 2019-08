La Settimana della creatività è l’ultima iniziativa messa in cantiere e realizzata dai docenti e gli alunni della Nuova Direzione Didattica che hanno raccolto con entusiasmo la proposta della dirigente scolastica Nicoletta Del Re. Una settimana dedicata a vivere l’ambiente scolastico in modo creativo mettendo in gioco saperi, esperienze e attività in modo giocoso e attivo. L’iniziativa ha coinvolto tutte le classi di scuola primaria dei quattri plessi, gli insegnanti e si è avvalsa anche della collaborazione di alcuni genitori. Nella scuola Peluzzo [GUARDA LE FOTO] tra lettura e scrittura creativa, giochi matematici, musica, danza, recitazione, c'è stato anche spazio per la cucina , con gli alunni delle quarte che, nei giorni del Carnevale,hanno preparato dolci e cavatelli da condividere con i compagni.

Alla scuola Sant'Antonio in San Lorenzo [GUARDA LE FOTO], ogni classe si è cimentata in una diversa attività. La prima ha realizzato esperimenti con diversi tipi di semi, la seconda si è cimentata nel teatro, per la terza un divertente laboratorio creativo mentre la quarta è stata coinvolta in un laboratorio sulle emozioni. Gli alunni della quinta hanno invece realizzato un plastico che riproduce il quartiere San Lorenzo. Nella scuola Incoronata [GUARDA LE FOTO] la settimana è stata vissuta all'insegna dell'ecologia e delle tradizioni. I bambini si sono cimentati nella realizzazione di trabocchi e oggetti a tema marino. Le bambine, insieme a mamme e maestre, hanno realizzato delle borse con materiali di riciclo donandone poi una alla dirigente scolastica Del Re. La classe quarta ha anche realizzato una ricerca, con tanto di presentazione multimediale, sulla storia e la funzione dei trabocchi. E, visto il tema scelto per la settimana, Ecologicamente, non poteva mancare l'inno, scritto e interpretato dai bambini (con la musica suonata al piano dal piccolo Emanuele), da titolo Ricicliamo.

Arte, cucina e scrittura creativa alla scuola Ritucci Chinni [GUARDA LE FOTO]. Ogni classe ha vissuto la settimana in un modo diverso, passando da scrittura creativa, giochi di logica e strategia, alle attività del laboratorio di inglese, a quelle di disegno, pittura e arte. Con la coincidenza del Carnevale (così come in tutti gli altri plessi) non sono mancati travestimenti a tema, realizzati dai bambini, e il laboratorio di pasticceria che ha rallegrato la festa. "Il senso più profondo di questa settimana - spiegano le insegnanti - non è solo quello di dedicarsi alle espressioni artistiche quanto il rivedere le proprie conoscenze in una forma diversa dal solito". I bambini, a giudicare dall'entusiasmo e dai sorrisi, sembrano aver decisamente gradito le proposte di questa settimana della creatività.