Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi sulla strada che dal centro abitato porta alla zona industriale di San Salvo. Due auto (una Fiat Punto e una Fiat Uno) si sono scontrate sul ponte in prossimità dell'azienda che produce parabrezza, sulla sopraelevata.

Ad avere la peggio, pare, siano stati i due conducenti che sono stati portati in ospedale a Vasto dalle ambulanze del 118 giunte sul posto. I due fortunatamente non sono in pericolo di vita; su una delle auto anche alcuni bambini che non hanno riportato ferite.

Sul posto i Vigili urbani e i carabinieri di San Salvo; il tratto è stato chiuso per circa mezz'ora e il traffico è stato deviato.