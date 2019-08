Legambiente, l'associazione RigenerArt, il CEA Centro APE D’Abruzzo e il Biotopo di San Salvo Marina, hanno realizzato un laboratorio di riciclo creativo sul carnevale. Coinvolte nel progetto sono state le prime classi della scuola media di Gissi e la scuola dell’infanzia Sant’Antonio di San Salvo che hanno realizzato il laboratorio presso l’aula didattica del Biotopo costiero di San Salvo Marina, la scuola dell'infanzia di Via Verdi a San Salvo e la primaria di Cupello che hanno lavoeato presso il loro Istituto.

"Gli alunni - spiega Fausta Nucciarone, responsabile scuola e formazione di Legambiente Abruzzo - hanno avuto la possibilità di cimentarsi con le tecniche del riciclo e riutilizzo dei materiali, svolgendo una attività diretta e sviluppando una manualità spesso dimenticata. L’attività di educazione ambientale, inoltre, ha permesso loro di avvicinarsi a tematiche centrali della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ovvero l’azione di riduzione, riciclo e recupero della materia".

“Nel laboratorio è stata utilizzata una tecnica originale, quella della stiratura di buste di plastica -afferma Antonella D’Alberto dell’associazione RigenerArt – così da realizzare maschere particolari e uniche, decorate a seconda della fantasia ed estrosità dei ragazzi, utilizzando rifiuti portati da casa”.

"È questo un modo immediato per avvicinare i più giovani a corretti stili di vita - conclude Fausta Nucciarone - che sono alla base di un modello di sviluppo sostenibile che superi il tema del consumismo e colga l’importanza del riuso e del riciclo Inoltre la possibilità di svolgere il laboratorio anche presso l’aula didattica del Biotopo ha permesso ad alcuni di loro di vedere per la prima volta il mare e trascorrere una mattinata in una riserva naturale".