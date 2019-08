Un’altra domenica calcistica piena di sfide in Promozione (gir. B) è terminata. Con il pareggio del Delfino Flacco Porto in casa del Vasto Marina (0-0) e la sconfitta fuori casa con il Villa del Penne, la classifica attualmente vede le due dirette contendenti alla promozione in eccellenza, prime a pari punti. Torna alla vittoria il Casalbordino che tra le proprie mura ha superato per 2-0 il Castello.

I ragazzi di mister Farina sono riusciti a conquistare i tre punti grazie ad una buona prova e ai gol di Di Pasquale al ventunesimo e Mucci al quarantacinquesimo. Primo tempo giocato davvero alla perfezione da parte dei giallorossi. Nella ripresa si è trattato solo di gestire il risultato per il Casalbordino che ha potuto fare festa dopo il triplice fischio. L’obiettivo playoff è ancora alla portata di questa formazione che non può e non deve commettere passi falsi. Prossima settimana i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torre Alex Cepagatti.

Settimo pareggio per il Vasto Marina, quello ottenuto oggi pomeriggio in casa contro la capolsita Delfino Flacco Porto. I vastesi, pur trovando davanti una formazione sulla carta superiore, hanno giocato una buona gara, rischiando di passare in vantaggio in diverse occasioni, la più eclatante con Madonna nella ripresa. Un punto che male non fa ai ragazzi di mister Cesario i quali salgono a quota trentaquattro punti. La prossima settimana il Vasto Marina affronterà il Fossacesia in trasferta, squadra con due punti in meno rispetto ai vastesi.

Tutti i risultati della ventitreesima giornata

Villa-Penne 2-1

Virtus Ortona-Silvi 0-0

Bucchianico-Castiglione Valfino 3-2

Casalbordino-Castello 2-0

Palombaro-Fara San Martino 1-0

Passo Cordone-Fossacesia 2-0

Pinetanova-Torre Alex Cepagatti 1-1

Pro Sulmone-River Casale 0-0

Vasto Marina-Il Delfino Flacco Porto 0-0

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 44

Penne 44

Passo Cordone 43

Pro Sulmona 41

Casalbordino 39

River Casale 36

Bucchianico 34

Silvi 34

Vasto Marina 34

Fossacesia 32

Villa 27

Fara San Martino 26

Castello 24

Torre Alex 24

Palombaro 21

Pinetanova 20

Virtus Ortona 17

Castiglione Valfino 16