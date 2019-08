Torna per il quarto anno consecutivo il progetto Lupi di mare sugli sci, dedicato ai ragazzi dai 9 ai 16 anni, con cui lo Sci Club Vasto promuobe la divulgazione e laconoscenza della pratica dello sci o snowboard. I ragazzi avranno modo di conoscere i fondamentali della pratica dello sci o di migliorarsi seguiti dai Maestri della Scuola Sci Italiana di Campitello Matese e dallo staff dello Sci Club Vasto, soggiornando per tre giorni, dal 6 all'8 marzo, nella località sciistica molisana. Oltre a sciare i ragazzi parteciperanno a lezioni sulla flora e la fauna locale oltre a visionare video molto interessanti sull' educazione ambientale.

"Siamo molto soddisfatti delle precedenti edizioni - spiega il presidente dello Sci Club, Rocco De Vitofrancesco -. Per noi è importante sottolineare come non si tratta solo di sci, ma di un'esperienza che è una lezione di vita. I ragazzi dovranno organizzarsi e rendersi responsabili durante tutto il soggiorno, seguendo le regole del progetto, molto ferree. Puntualità, educazione, rispetto per se stessi, gli altri e la natura, sono le parole d'ordine che dovranno essere rispettati da tutti".

Il pacchetto comprende, assicurazione rc/inf, viaggio a/r, soggiorno in pensione completa nel nuovo hotel certificato ISO 9001, noleggio materiale, lezioni sci o snowboard, skipass.

Per maggiori info www.sciclubvasto.it prenotazioni dal 07/02/2016