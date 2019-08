Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Bcc Generazione Vincente Vasto Basket sul parquet amico conquista due punti fondamentali contro la Duesse Basket Martina, riportando a proprio favore la differenza punti, grazie al definitivo 68-56. Una gara partita male nei primi due quarti e proseguita come meglio non poteva andare. Un terzo quarto da squadra combattente ed un ultimo periodo gestito alla grande. Tra quattro giorni i ragazzi di coach Luise torneranno a giocare in trasferta ad Ortona nel turno infrasettimanale della serie B. Per la Vasto Basket la salvezza è più vicina, ma bisognerà soffrire ancora.

La partita- Al PalaBcc la Vasto Basket vuole tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive subite con Pescara e Montegranaro. Per farlo, però, si trova costretta a superare la Duesse Basket Martina, squadra con due punti in meno in classifica rispetto ai vastesi. La gara ha un inizio negativo per i biancorossi. Gli ospiti si portano subito avanti grazie al buon lavoro difensivo e alla propria sicurezza nelle scelte in attacco. Per Vasto il canestro sembra stregato ed il primo quarto si chiude con i casalinghi sotto di tredici punti, dopo la tripla quasi impossibile realizzata da D’Arrigo allo scadere (10-23). Nel secondo periodo per un attimo i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze (15-23) dopo la tripla di Dipierro. Coach Ciaboco chiama immediatamente timeout e al rientro sul parquet i pugliesi riallungano (17-31). Vasto cerca di reagire anche se le percentuali al tiro rimangono basse. Il tap-in di Casettari da un po’ di coraggio ai biancorossi (24-33). Il pivot di casa si ripete nell’azione in attacco successiva, sempre da due (26-33). Nonostante l’ottima gestione del pick and roll con Tracchi, Vasto fa fatica a trovare canestri facili e va negli spogliatoi per la pausa lunga sotto di nove punti (26-35).

Si ritorna sul parquet e la Vasto Basket cambia direttamente ritmo di gioco, trovando la forza per recuperare il gap. Apre il terzo capitolo del match Di Tizio da due, ma per gli ospiti c’è Bergamin a rispondere dai tre punti. Successivamente i biancorossi, trascinati dai canestri di Casettari, Di Tizio e Grassi- bravo a rubare palla e ad appoggiare senza problemi a canestro sul 32-40, poi divenuto 34-40- giocano alla perfezione. Gli ospiti sono costretti a chiamare timeout. Tornati sul parquet, i vastesi trovano subito un canestro facile con Di Tizio, servito dall’assist di Grassi (38-40). La Duesse Basket risponde con il tiro dai due punti di Marisi ed il periodo si chiude sul risultato di 40-45. A tempo scaduto, Margillo ha qualcosa da ridere all’arbitro che gli fischia tecnico. In lunetta- prima dell’inizio del quarto ed ultimo quarto- va Tracchi che non sbaglia (41-45). Durante l’ultimo frazione, la partita rimane in equilibrio con i vastesi che riescono a portarsi avanti a 6:20 dalla fine (51-50) grazie al canestro di Dipierro. A 4:13 dalla fine, gli ospiti si riportano momentaneamente avanti (51-52) ma Jacopo Grassi- buona gara la sua- dai tre punti regala il +2 ai suoi (54-52). La Duesse perde un po’ la testa e s’innervosisce, prendendosela con gli arbitri che puniscono i pugliesi con un fallo tecnico. In lunetta di Tizio fa due su due (56-52). Il vantaggio dei casalinghi arriva ad essere di otto punti quando mancano due minuti alla fine. I vastesi, avendo perso all'andata con il risultato di 66-63, cercano di incrementare il vantaggio per portare a proprio favore la differenza canestri, oltre che a portare a casa i due punti. Così sarà, perchè al suono della sirena il tabellone segna 68-56 e dunque i biancorossi possono fare festa. Giovedì turno infrasettimanale in serie B, con la Vasto Basket impegnata nella dura trasferta di Ortona.

Bcc Generazione Vincente-Duesse Basket Martina 68-56

Vasto Basket: Grassi 7, Dipierro 15, Tracchi 18, Di Tizio 12, Ierbs, Jovancic 2, Casettari 13, Marino, Peluso, Cordici. Coach: Luise;

Duesse Basket Martina: Lombardo, Caroli, Cunico, Ragusa, Bergamin 17, Morgillo 12, D’arrigo 7, Maritano 3, Spera 11, Marisi 6. Coach: Ciaboco.