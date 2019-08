Chi punta alla testa della classifica deve passare per Carunchio. Finora il campionato di Terza categoria del Vastese dice questo. Atletico Cupello e Lentella lo sanno bene.

Gli ultimi a farne le spese sono stati i gialloverdi nell'anticipo di ieri: 2 a 0 dei padroni di casa e sorpasso da parte dei cupellesi.

Inizio di partita voglioso per il Lentella che però non concretizza. Nei primi minuti espulso il presidente dei locali Ranni per qualche parola di troppo. Al 44' l'episodio che spezza l'equilibrio: l'arbitro accorda un calcio di rigore per un'uscita del n. 1 lentellese sui piedi dell'attaccante. L'episodio lascia qualche dubbio, gli ospiti contestano, ma il direttore di gara è irremovibile. Dal dischetto l'ottimo capitano Mario Marianacci non sbaglia.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di mister Bolognese ci prova più volte; Florea al volo sfiora il pareggio. I carunchiesi non stanno a guardare e lo stesso Marianacci fallisce una grande occasione a tu per tu con Roberti. È solo il preludio al gran gol del raddoppio di Matteo Ritrivi che dopo una cavalcata solitaria da centrocampo ha la freddezza di centrare il bersaglio da posizione defilata. Finisce così con il più classico dei risultati e con il Lentella che lascia nuovamente il posto all'Atletico.

Il Carunchio 2010 ora si candida seriamente alla vittoria finale, ha sconfitto entrambe le protagoniste di quella che sembrava una corsa a due e ora è terza a 3 punti dalla vetta dopo una rimonta fatta di 10 vittorie consecutive.

I biancorossi di Cupello hanno rischiato grosso a Castiglione Messer Marino. Sotto 1 a 0 dopo il rigore di D'Ippolito della New Robur, sono riusciti a ribaltare il risultato con Nicola Marchesani e Mattia Carbonelli. Le tre prime forze del campionato fanno così il vuoto dietro di loro.

Al quarto posto sale l'Aurora Furci che in trasferta batte il Real Cupello per 2 a 0 con una doppietta di Vincenzo Ricci.

I furcesi approfittano del momento no della Dinamo Roccaspinalveti che incappa in una brutta sconfitta esterna contro il Vasto. Finisce 4 a 1 per i padroni di casa (tripletta di Piccinini e rete di Forgione); rete della bandiera per la Dinamo di Colonna.

Vittoria a suon di gol del Pollutri a Tufillo contro la Virtus. Termina con un pirotecnico 4 a 3. Reti ospiti di Pagnottaro (doppietta, uno su rigore), Travaglini e Fornaro; per i padroni di casa doppietta di Felice (uno su rigore) e Salvatore.

Conclude la giornata la vittoria interna di ieri del Guilmi ai danni del Real Liscia sempre fermo a 0 punti. Finisce 3 a 0 con i gol di Tracchia (rigore), Perrucci e Mohamed Berardi (rigore).

Gara di cartello della prossima giornata la sfida tra Aurora Furci e Carunchio 2010.

LA 2ª DI RITORNO

Carunchio 2010 - Lentella 2-0 (ieri)

Guilmi - Real Liscia 3-0 (ieri)

New Robur - Atletico Cupello 1-2

Real Cupello - Aurora Furci 0-2

Vasto - Dinamo Roccaspinalveti 4-1

Virtus Tufillo - Pollutri 3-4

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 33



Lentella 32

Carunchio 2010 30

Aurora Furci 21

Dinamo Roccaspinalveti 20



Vasto 16

New Robur 15

Pollutri 14

Guilmi 14

Real Cupello 13

Virtus Tufillo 10

Real Liscia 0

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - Carunchio 2010

Pollutri - New Robur

Guilmi - Real Cupello

Atletico Cupello - Real Liscia

Lentella - Vasto

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Tufillo