Finisce come meglio non poteva terminare la gara della Vastese all'Aragona contro il Francavilla. I biancorossi, durante i minuti di recupero, hanno trovato il gol del definitivo 1-0 su rigore con Armando Iaboni, entrato nella ripresa. L'attaccante biancorosso dopo aver segnato si è diretto in tribuna andando ad abbracciare il presidente Bolami. Scene che dicono tanto sulla voglia di vincere il campionato di questa squadra che, ora, si troverà ad affrontare il Paterno la prossima settimana, avendo un vantaggio di sei punti in classifica, visto il pareggio ottenuto oggi dai marsicani del derby col Capistrello.

Prima del fischio d'inizio questo pomeriggio le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Della Penna, nonno dell'avv. Carlo Della Penna e del giocatore biancorosso Nicola Della Penna.

La partita- All’Aragona la Vastese trova di fronte il Francavilla di mister Montani, squadra imbattuta in questo 2016 come Vastese e San Salvo. Mister Colavitto opta per il 442, schierando Cattafesta trai pali, De Fabritiis e Guerrero sulle fasce e Natalini e Giuliano al centro del reparto difensivo. Centrocampo a quattro guidato da D’Alessandro, affiancato da Balzano e Di Pietro, con Marfisi nel ruolo di sterno. In avanti la coppia Giansante-Faccini. Mentre sulle rispettive curve le due tifoserie danno spettacolo -con cori che confermano il rapporto di amicizia che c’è tra entrambe- in campo nei primi venti minuti accade davvero poco. Al ventesimo, poi, un cross di Giuliano permette a Marfisi di calciare in porta, ma il suo tentativo è debole e sfila fuori. Due minuti più tardi D’Alessandro da calcio d’angolo pesca Natalini, quest’ultimo prova la conclusione al volo che però termina alta sopra la traversa. La risposta del Francavilla arriva al venticinquesimo. D’Alonzo scappa sulla destra, arrivato nei pressi dell’area si accentra e carica il tiro, terminato in out senza impensierire Cattafesta. Dall’altra parte Faccini tenta la fuga sul fondo, entra in area e calcia in porta, ma il suo tentativo è debole. L’occasione più ghiotta dei vastesi del primo tempo si registra al quarantesimo quando Marfisi ha una buona possibilità di segnare in area. La palla va verso la porta, ma sulla linea Di Francia scaraventa via e nulla da fare per i biancorossi. Prima della fine della prima frazione di gioco, Natalini servito da un cross di Faccini prova a trovare l’incornata vincente, ma il suo tentativo non centra la porta.

Nella ripresa la Vastese fa sedere in panchina Marfisi e al suo posto entra Tarquini (più tardi farà il suo ingresso in campo anche Iaboni, al posto di Giansante). Dopo venti minuti Balzano riceve palla da buona posizione, ma prima di colpire la sfera per concludere in porta, scivola e quindi il tutto termina con un nulla di fatto. Gli ospiti rispondo trovando solo la traversa a dirli di no sul tentativo di Galli- deviato da un leggero tocca di Cattafesta. Lo stesso due minuti più tardi proverà a beffare il numero uno biancorosso che però si salva in corner. Intorno al trentesimo l’episodio più clamoroso della gara. D’Alessandro, dopo un’ uscita non delle migliori, da fuori area tira a porta vuota, ma la sfera esce alta sopra la traversa. Negli ultimi minuti della gara i giallorossi rimangono in dieci per l’espulsione su fallo da ultimo uomo di Di Pentima. Della punizione s'incarica Iaboni. Il suo tiro è quasi perfetto, ma Spacca devia in corner. Passano i minuti e la gara sembra finita, ma al novantatresimo l'arbitro assegna un rigore a favore dei padroni di casa. Dal dischetto va Iaboni che non sbaglia ed esulta andando in tribuna ad abbracciare il suo presidente. La Vastese scappa a +6 perchè il Paterno ha pareggiato con il Capistrello. Domenica prossima lo scontro diretto potrà risultare decisivo.

Vastese Calcio 1902-Francavilla 1-0

reti: 93' Iaboni (rig.)

ammonito: Iaboni (V)

espulso: Di Pentima (87’)

Vastese: Cattafesta, De Fabriitis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, Balzano (84’ entra Persichitti), D’Alessandro, Giansante (74’ entra Iaboni), Faccini, Marfisi (56’ entra Tarquini); a disposizione: Digifico, Giancristofaro, Della Penna, Polisena. Allenatore: Colavitto.

Francavilla: Spacca, D’Alonzo, Di Giacomo (92’ entra Bufo), Di Giovanni, Di Pentima, Di Francia, Sardella, Milizia, Oresti (84’ entra Spinello), Galli, Rega (82’ entra Nardone); a disposizione: Parente, Di Vincenzo, Paudice, Giancristofaro, Nardone. Allenatore: Montani.

arbitro: Antonio Romanelli di Lanciano; assistenti: Colatriano di Pescara e Mainella di Lanciano.

Tutti i risultati della venticinquesima giornata

Acqua e Sapone-Morro d’Oro 5-5

Capistrello-Paterno 1-1

Celano-Val di Sangro 2-1

Cupello-San Salvo 1-3

Martinsicuro-Miglianico 0-1

Montorio-RC Angolana 1-2

Pineto-Sambuceto 2-0

Torrese-Alba Adriatica 2-0

Vastese-Francavilla 1-0

La classifica

Vastese 59

Paterno 53

San Salvo 45

Pineto 42

RC Angolana 42

Martinsicuro 40

Morro d’Oro 36

Miglianico 35

Alba Adriatica 34

Capistrello 34

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 26

Torrese 24

Montorio 23

Val di Sangro 21

Acqua e Sapone 21

Celano 18