È una sfida da non sbagliare quella che la BCC Generazione Vincente Vasto Basket affronterà domenica 14 febbraio nella 21ª giornata del campionato di serie B. Al PalaBCC di via dei Conti Ricci arriverà il Martina Franca, diretto concorrente dei biancorossi nella lotta salvezza. La squadra di coach Luise arriva da due sconfitte consecutive ma con prestazioni ben diversi. Sette giorni fa, tra le mura amiche, i vastesi hanno lottato fino alla fine contro la corazzata Poderosa Montegranaro, seconda forza del girone D. Una vittoria sfumata, dopo essere stati anche per molti minuti in vantaggio, frutto di una buona prestazione di squadra. Servirà ripetere una partita del genere per avere la meglio su un'avversaria affamata di punti alla ricerca di buone posizioni in un'eventuale griglia playout.

Un risultato positivo, possibilmente con almeno 4 punti di scarto per annullare la sconfitta dell'andata, sarebbe davvero prezioso. Anche perchè, guardando il calendario, questa giornata presenta una serie di incroci che potrebbero riaccorciare nuovamente la classifica. Dopo la sfida con Martina Franca mancheranno altre 9 giornate da vivere intensamente e, solo alla fine, vedere se la permanenza in B dovrà passare attraverso i playout. In casa biancorossa la concentrazione è massima, per cercare di conquistare i due punti prima di un tris di partite, Ortona e San Severo in trasferta, Falconara in casa, davvero tosto.

La 21ª giornata

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Duesse Basket Martina

Poderosa Montegranaro - Quarta Caffè Monteroni

Porto Sant'Elpidio - Falconara

Amatori Pescara - Goldengas Senigallia

Geofarma Mola - We're Basket Ortona

Campli - Allianz Pazienza San Severo

Ambrosia Bisceglie - Globo Giulianova

Taranto - Valmontone

La classifica

36 Allianz San Severo

34 Poderosa Montegranaro

32 Falconara

30 Campli

26 We're Basket Ortona

24 Amatori Pescara

20 Goldengas Senigallia

18 Quarta Caffè Monteroni

16 Porto Sant'Elpidio

16 Ambrosia Bisceglie

16 Globo Giulianova

12 BCC Generazione Vincente Vasto Basket

12 Virtus Valmontone

10 Duesse Martina

10 Taranto

8 Geofarma Mola