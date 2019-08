Dopo tanta sofferenza la Vastese calcio a 5 sta vivendo un momento positivo. Nella 16ª giornata del campionato di serie C2 i biancorossi di mister Giacomucci hanno battuto 3-0 l'Atessa e concretizzato l'aggancio a quota 19 punti in classifica. Partenza di carattere dei padroni di casa ma poca concretezza sotto porta. A metà del primo tempo, però, Suriani è bravo a colpire per il vantaggio. Gli ospiti cercando il gol del pari, affidandosi alla grande qualità di Colombaro che però non riesce ad andare a segno anche per la grande attenzione del portiere vastese Francesco Sputore.

Nella ripresa l'Atessa affida la sua manovra ad azioni personali che non portano al gol mentre i biancorossi, su azione di rimessa, trovano il raddoppio con Frasca. Partita combattuta e, nel finale, ci pensa Suriani a chiudere sul 3-0. Sabato prossimo la Vastese sarà impegnata sul campo del Delfino Francavilla per andare a caccia del terzo successo di fila, che consentirebbe ai biancorossi di continuare nella scalata di una classifica molto corta nel suo blocco centrale (sei squadre nello spazio di 4 punti).