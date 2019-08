Sel sosterrà Francesco Menna alle primarie con cui il centrosinistra di Vasto farà scegliere agli elettori il candidato sindaco di Vasto. Cominciano a delinearsi le alleanze in vista del primo voto, quello del 6 marzo al PalaBcc, quando la coalizione che amministra la città da dieci anni schiererà due esponenti del Pd: oltre al capogruppo in Consiglio comunale, in campo c'è anche la deputata Maria Amato, che stamani, alle 11,30, presenterà ufficialmente la sua candidatura in una conferenza stampa convocata nella sede del Partito democratico, in piazza del Popolo.

Sel ha scelto Menna - Sinistra ecologia libertà, che ha rinunciato a candidare Paola Cianci alle primarie, ha deciso da che parte stare: "L’assemblea di Sel - si legge in un comunicato del circolo di Vasto - ha deciso di sostenere Francesco Menna nella corsa alle Primarie per la scelta del candidato Sindaco del centro-sinistra a Vasto.

L’assemblea degli iscritti di Sel, riunitasi l'11 febbraio ha deciso per l’appoggio a Francesco Menna.

La discussione franca, aperta e partecipata ha ribadito innanzitutto l’importanza della partecipazione di Sel alle primarie del centro-sinistra, affermata sin dal primo momento a fronte di una precisa condivisione di importanti punti programmatici, e la soddisfazione che la competizione veda in campo due esponenti del centro-sinistra di valore, serietà e spessore politico.

Fermo restando l’unanime apprezzamento per il profilo politico e personale dell’onorevole Amato, le ragioni che hanno portato alla decisione di sostenere Francesco Menna sono di natura squisitamente politica ed attengono ad una maggiore vicinanza e sintonia di quest’ultimo ai temi della sinistra, dimostrate nel corso dell’attività consiliare e in varie dichiarazioni pubbliche, in particolare in merito a tematiche ambientali come il Parco della Costa Teatina, la Riserva di Punta Aderci e il contrasto alla petrolizzazione dell’Adriatico.

Sel - conclude il comunicato del circolo di Vasto - con la partecipazione alle primarie e successivamente con il pieno sostegno al futuro candidato sindaco del CS che le primarie designeranno, conferma la propria adesione ad un progetto politico che oggi riconosce un perimetro ben definito, senza infingimenti e tatticismi che lasciamo ad altri".

Alleanze nel Pd - Partita aperta all'interno del Pd, dove non si sono ancora schierati ufficialmente alcuni esponenti di primo piano: il vice sindaco, Vincenzo Sputore, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, e gli assessori Lina Marchesani e Nicola Tiberio. Da una settimana a questa parte, è cominciata la caccia alle alleanze. Nel giro di pochi giorni, il quadro degli schieramenti dovrebbe chiarirsi. La sfida Amato-Menna è entrata nel vivo.