Torna a vincere l’U.s. San Salvo dopo i due pareggi consecutivi ottenuti rispettivamente con Pineto e Montorio. Lo ha fatto battendo 3-1 un Cupello che ha concesso davvero troppo agli avversari nel primo tempo. Tre punti che tengono accese le speranze playoff in casa San Salvo. Tra quattro giorni i ragazzi di mister Rufini saranno impegnati nella trasferta di Vastogirardi, gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia (fase nazionale). Sarà importante recuperare le energie per i biancazzuri, i quali saranno privi del proprio capitano (Marinelli squalificato). Per quanto riguarda il Cupello, sarà importante reagire e ritrovare subito la vittoria, a partire dalla prossima trasferta ad l’Alba Adriatica.

La partita- Al Comunale di Cupello i ragazzi di mister Di Francesco affrontano l’U.s. San Salvo, a caccia dei tre punti per mettere al sicuro il terzo posto ed evitare di aumentare il distacco dal Paterno. Un ‘derby’ che anche il Cupello ha la necessità di vincere per non rischiare di scendere nelle zone pericolose della classifica. Al sesto minuto la prima azione degna di nota è per gli ospiti. Di Ruocco viene lanciato sulla sinistra e riesce a fuggire in velocità, ma a tu per tu con Marconato non riesce a buttarla dentro. Un minuto più tardi Triglione su punizione serve in area il compagno Felice che colpisce benissimo la palla di testa, ma trova un Marconato super pronto a dirgli di no. Passano i minuti e la sfida si fa più maschia- diverse ammonizioni per il Cupello. Quest'ultimo soffre molto il gioco in velocità degli uomini di Rufini, soprattutto sulla fascia sinistra. Al venticinquesimo il risultato si sblocca. Di Ruocco pesca libero Colitto che, entrato in area, non sbaglia (1-0). I padroni di casa fanno fatica ad affacciarsi dall’altra parte del campo (nel primo tempo un solo tiro in porta). Ad un minuto dal termine della prima frazione di gioco, Colitto si ripete, stavolta servito da Marinelli – assist perfetto il suo. Il giovane giocatore biancazzurro anche stavolta la butta dentro e si va a prendere i meritati applausi dei propri tifosi. Cupello non si perde d’animo e risponde subito con Monachetti. Cross al centro dalla sinistra e colpo vincente dell’attaccante rossoblù (2-1). Su questo risultato termina il primo tempo.

La ripresa si apre con il Cupello più propositivo rispetto al primo tempo. Monachetti si rende subito pericoloso con un tiro a giro che però termina fuori. Il San Salvo risponde con Colitto che prova a restituire il favore a Marinelli, servendolo in area. Il capitano biancazzurro non riesce a trovare l’aggancio. Un minuto più tardi gli ospiti trovano il terzo gol della gara. Felice trova il colpo di testa vincente su calcio d’angolo battuto da Ferrante (3-1). I cupellesi cercando di rispondere qualche minuto più tardi con un tiro insidioso di Avantaggiato, terminato pochissimo fuori alla sinistra del palo. Al sessantacinquesimo Maio potrebbe nuovamente accorciare, ma davanti alla porta a tu per tu con il portiere la spara alle stelle. A cinque minuti dal termine Maio proverà a farsi perdonare con un tiro dalla destra che però viene bloccato senza problemi da Cialdini. Ultimi minuti della gara con i padroni di casa che cercano insistentemente il gol, senza riuscirci. Arriva il triplice fischio, al San Salvo il ‘derby’ ed i tre punti.

Cupello Calcio-U.s. San Salvo 1-3

reti: Colitto 25', 44'; Monachetti 45'; Felice 65'

ammoniti: Tucci, Martelli, Quintiliani (C);Triglione, Felice (S);

Cupello: Marconato, Antenucci, Berardi (89' entra Del Bonifro), D’Adamo, Martelli, Benedetti, Tucci (64' entra Artese), Quintiliani (70' entra Cardone), Maio, Avantaggiato, Monachetti; a disposizione: Tascione, Nanni, D’Alessandro, Marchioli. Allenatore: Di Francesco.

San Salvo: Cialdini, Felice, Ramundo, Triglione, Ianniciello, Conte, Ferrante (45’ st Quaranta), Tafili, Marinelli, Di Ruocco (66' entra Mastrojanni), Colitto (62' entra D’Aulerio); a disposizione: Monaco, Vicoli, Izzi, Consolazio. Allenatore: Rufini.

Tutte le sfide della venticinquesima giornata

Acqua e Sapone-Morro d’Oro

Capistrello-Paterno

Celano-Val di Sangro

Cupello-San Salvo 1-3

Martinsicuro-Miglianico

Montorio-RC Angolana

Pineto-Sambuceto

Torrese-Alba Adriatica

Vastese-Francavilla

La classifica

Vastese 56

Paterno 52

San Salvo 45*

Martinsicuro 40

Pineto 39

RC Angolana 39

Morro d’Oro 35

Alba Adriatica 34

Capistrello 33

Miglianico 32

Cupello 28*

Sambuceto 26

Francavilla 26

Montorio 23

Torrese 21

Val di Sangro 21

Acqua e Sapone 20

Celano 15

*una gara in più