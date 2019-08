Mentre nel centrosinistra si è avviato il confronto a due per la scelta del candidato sindaco alle amministrative di giugno, alle 22 di ieri, termine ultimo per presentare le sottoscrizioni per le candidature delle primarie del centrodestra "allargato" ai movimenti civici e partiti che si definiscono "alternativi all'attuale amministrazione", cinque sono state le proposte ufficializzate dalla presentazione delle firme necessarie a proprorre la candidatura, come da regolamento.

Nelle primarie che si svolgeranno il 13 marzo presso il Centro sportivo "Don Bosco" si confronteranno Massimo Desiati, consigliere comunale e leader di Progetto per Vasto - che può contare sull'appoggio di Vasto2016, intergruppo e cartello elettorale formato da Etelwardo Sigismondi (Fdi-An), Davide D'Alessandro, Nicola Del Prete e Andrea Bischia - Giuseppe Tagliente, già sindaco di Vasto ed ex consigliere regionale, Guido Giangiacomo, su cui è ricaduta la scelta di Forza Italia, Incoronata Ronzitti per Popolari per Vasto e "il battitore libero" Massimiliano Zocaro, con il suo progetto "Vasto 2.0". Tutti hanno raccolto le 200 firme necessarie alla candidatura.

La campagna elettorale entrerà presto nel vivo e - come dovrà accadere per il centrosinistra - si dovrà definire lo scacchiere politico della competizione interna. Diversi gli aspetti ancora da chiarire, come ad esempio l'intenzione di Antonio Prospero e della Fo&Pa che, dopo aver annunciato che il loro rappresentante, l'avvocato Arnaldo Tascione, non parteciperà alla competizione esterna, devono ancora ufficializzare l'appoggio a uno degli altri candidati.