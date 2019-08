Novecento minuti dividono la Vastese Calcio dalla promozione in serie D e nelle prossime dieci partite si deciderà il futuro di questa società. Il campionato ormai è entrato nel vivo e questa domenica i biancorossi affronteranno in casa il Francavilla, per poi essere chiamati settimana prossima alla sfida forse più importante dell’anno: lo scontro diretto col Paterno. Se da una parte i tifosi biancorossi si sono già organizzati in massa per la trasferta a Celano, i ragazzi di mister Colavitto sono concentrati sulla sfida di domani all’Aragona.

Di fronte la Vastese troverà una delle squadre più in forma del campionato, reduce da ben otto risultati utili consecutivi, l’ultimo di questi arrivato contro il Cupello in casa (5-1). Bisognerà dunque superare questo ‘scoglio’ prima di poter pensare al big match col Paterno. In settimana sono migliorate le condizioni di Tarquini che domani sarà a disposizione di mister Colavitto. Nel reparto offensivo tutti disponibili quindi e toccherà all’allenatore biancorosso scegliere. Sono tornati ad allenarsi insieme alla squadra Luongo e Benvenga. Se sarà 442 o 433 (i due moduli più utilizzati sinora da Colavitto) questo lo si saprà solo domani, ma quello che è certo è che Giuliano e compagni dovranno impegnarsi al massimo per superare i ragazzi di mister Montani. I giallorossi, a differenza della prima parte di stagione davvero negativa, nel girone di ritorno hanno portato a casa 11 punti e domani arriveranno all’Aragona con la voglia di provare a fermare la capolista- se tra le due tifoserie c’è una certa amicizia, in campo non ci saranno sconti. L’ultima sconfitta dei giallorossi è datata al 13 dicembre (2-1 contro la Renato Curi Angolana).

La società ha invitato tutta la città ad essere presente domani all’Aragona, sottolineando quanto sia importante essere vicino ai giocatori biancorossi in questo periodo così decisivo. Nella gara di andata a Francavilla decise la partita il gol di Marfisi al quattordicesimo. Andare via da questa categoria e farlo subito, rimane l’imperativo che tifosi e dirigenti non smettono di ripetere da inizio anno. Toccherà agli uomini di Colavitto permettere a questa città di gioire. Tutto si deciderà nei prossimi novecento minuti.

Tutte le sfide della venticinquesima giornata

Acqua e Sapone-Morro d’Oro

Capistrello-Paterno

Celano-Val di Sangro

Cupello-San Salvo (oggi alle 15:00) [LEGGI]

Martinsicuro-Miglianico

Montorio-RC Angolana

Pineto-Sambuceto

Torrese-Alba Adriatica

Vastese-Francavilla

La classifica

Vastese 56

Paterno 52

San Salvo 42

Martinsicuro 40

Pineto 39

RC Angolana 39

Morro d’Oro 35

Alba Adriatica 34

Capistrello 33

Miglianico 32

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 26

Montorio 23

Torrese 21

Val di Sangro 21

Acqua e Sapone 20

Celano 15