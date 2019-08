C’è un servizio a costo zero che viene messo a disposizione di tutti, ma perché viene utilizzato così male??? Chi, arrivando da fuori Vasto, si ritrova ad ammirare questo sconcio può soltanto pensare che i vastesi siano proprio una massa di sporcaccioni!!!

Come dargli torto se il bidone viene insozzato in maniera indecente e nei pressi sono lasciati in deposito decine di contenitori pieni di olio che qualcuno (ribadisco: a costo zero per l’utente, anche se può sembrare strano) provvederà a smaltire nei modi più consoni.

Di questo non si possono certo attribuire le colpe, come è solito fare, a chi ci amministra e se ognuno facesse la sua parte scomparirebbe l’indecenza di uno spettacolo esposto così alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti!!!

Francesco Tomassoni