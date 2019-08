Il cavalcavia continua pericolosamente a perdere pezzi. Succede a San Salvo, precisamente nella zona residenziale del complesso Icea alla marina. Il cavalcavia della Trignina che sovrasta la strada principale della zona da tempo si sta sgretolando. Testimonianza del degrado è data dall'armatura metallica ormai compeltamente scoperta sulla facciata del pilone di sostegno e nella parte superiore.

I pezzi di cemento cadono in strada con tutto il pericolo che ne consegue per auto, bici e pedoni di passaggio. Uno dei residenti della zona spiega a zonalocale.it: "Continuano a cadere pezzi di cemento di ragguardevoli dimensioni. L'Anas (competente per il cavalcavia, ndr) è stata più volte allertata e io personalmente, contattando alcuni operai della stessa società, ho avuto conferma che il problema è a loro noto. La cosa grave è che il cavalcavia passa sopra la strada principale del complesso residenziale percorsa da pedoni, ciclisti oltre che da auto dei residenti, scuolabus e pulman scolastici per San Salvo e Vasto. Gli ultimi pezzi caduti risalgono a ieri 11 febbraio. Come si può vedere, i sassi, presumibilmente pesanti diverse centinaia di grammi, sono caduti proprio nel centro della carreggiata. Proviamo a immaginare cosa sarebbe successo se un qualsiasi mezzo fosse passato in quel momento. Ad aggravare la situazione occorre dire che detto cavalcavia è alto oltre 20 metri: da quelle altezze l'impatto può risultare molto pericoloso".