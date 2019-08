Il nuovo soggetto politico che si sta costituendo a sinistra e i referendum sulle riforme istituzionali e sul petrolio. Sono i temi di cui si discuterà domani, sabato 15 febbraio, nell'incontro pubblico organizzato da Sinistra ecologia libertà di San Salvo nella sala convegni de La Porta della Terra, in piazza San Vitale.

Interverranno la deputata Monica Gregori, il coordinatore regionale di Sel, Tommaso Di Febo, e il coordinatore provinciale, Silvio De Lutiis.

"In autunno - si legge in una nota di Diego Conti (Sel San Salvo) - i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sulle modifiche alla Costituzione mentre il 17 Aprile, tra poche settimane, dovranno votare sul rinnovo delle concessioni alle ricerche di idrocarburi in mare entro le 12 miglia. Si sarebbe potuto accorpare il voto del referendum con quello delle amministrative, con un risparmio di 300 milioni di euro, ma il chiaro intento del Governo Renzi è quello di affossare il referendum e quindi la partecipazione democratica dei cittadini.

Questa è l'ennesima dimostrazione che abbiamo della necessità di un riferimento politico diverso, in grado di dar voce e speranza a tanti cittadini che conservano i valori della salvaguardia dell'ambiente e della nostra democrazia. C'è bisogno di condurre tutti insieme un cammino nuovo, che parta dal basso e sappia costruire una alternativa".