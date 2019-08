Si svolgerà sabato 13 febbraio, alle 18, presso la sala conferenze della sede del Cai di Vasto (via delle Cisterne) la conferenza "Laudato si': La visione ecologica dell’uomo e dell’ambiente nella dottrina sociale della chiesa". Don Domenico Spagnoli, parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto.

"L'evento, a cura del socio Francesco Paolo Canci, vuole costituire un momento di riflessione da una prospettiva spirituale-religiosa sul valore dell’ambiente come casa comune di cui avere cura - spiega l'associazione vastese -. Ciò alla luce dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco ispirata al bellissimo Cantico Delle Creature del Santo di Assisi (Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba)".