È stata annunciata a margine dei funerali di don Enrico Liberatore - morto a 72 anni in un incidente stradale il 5 febbraio scorso, mentre da Loreto Aprutino stava raggiungendo la sua diocesi di Casalbordino (qui l'articolo) - la decisione di intitolare al benedettino il Centro di Accoglienza del Pellegrino. A concelebrare i funerali, il fratello don Guido, parroco di Pineto. Presente anche il vescovo di Teramo monsignor Michele Seccia, il sindaco di Casalbordino Remo Bello e l’assessore Antinoro Piscicelli, il sindaco di Atri Gabriele Astolfi e i sindaci di diversi comuni del territorio, l’abate Romano Cecolin e il priore Paolo Lemme della Basilica Madonna dei Miracoli e moltissimi sacerdoti del territorio.

In relazione al Centro di Accoglienza, il sindaco Remo Bello ha annunciato che "i lavori saranno avviati a breve e sarà intitolato a padre don Enrico Liberatore, in segno di riconoscenza e per tenere sempre vivo l’esempio di don Enrico Vangelo vivente"