"Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede". Era l'11 febbraio 1858 quando l'allora quattordicenne Bernadette Soubirous raccontò di aver assistito alla prima apparizione della Madonna di Lourdes, in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle.

Per celebrare la ricorrenza, nell'ambito delle iniziative promosse dalla parrocchia di San Giuseppe proprio in onore della Madonna di Lourdes, ieri sera è stata celebrata una santa messa e, a seguire, processione per le vie del centro. A presiedere il rito religioso, monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro.

Tanti i fedeli che hanno affollato la concattedrale di San Giuseppe per l'occasione e hanno poi seguito la processione per le vie del centro, insieme ad autorità religiose e civili del posto.

Quello di ieri sera è stato l'evento conclusivo della tradizionale Festa della Madonna di Lourdes, che da 43 anni si ripete presso la concattedrale di San Giuseppe.