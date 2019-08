Si è svolto mercoledì 10 febbraio presso l'aula magna della scuola media Paolucci il primo incontro di in/formazione sul Coding e sulla "Creatività computazionale".

L'incontro è stato organizzato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Spataro -Paolucci", Sandra Di Gregorio in collaborazione con il Rati e con le Dirigenti Scolastiche della Nuova Direzione Scolastica, Nicoletta Del Re, dell'Istituto Comprensivo "Rossetti", Maria Pia Di Carlo, dell'Istituto Comprensivo di Monteodorisio, Concetta Delle Donne, dell'Istituto Comprensivo 1, Daniela Bianco e dell'Istituto Comprensivo 2, Anna Orsatti. In questo primo incontro, che ha visto la presenza del presidente del Rati, Giovanni Di Fonzo, del professor Luca Moscardelli, docente di Informatica dell'Università di Chieti, sono stati definiti i contenuti e le date dei futuri incontri e i docenti partecipanti di tutte le scuole hanno mostrato interesse ed entusiasmo nell'intraprendere questo nuovo percorso formativo per la ricaduta positiva che avrà sui nostri studenti, i quali, anche attraverso il coding, acquisiranno competenze indispensabili per il loro futuro.

