Abbonamenti gratis agli autobus urbani di Vasto per gli Over 65 con reddito Isee non superiore ai 10mila 640 euro. Da lunedì 15 febbraio si potranno presentare le domande per ottenere le tessere valide per il 2016.

Lo annuncia Marco Marra, assessore comunale alla Mobilità sostenibile: "Versando una somma forfettaria di 27 euro e 40 centesimi, tutti i cittadini con i requisiti indicati nell’avviso pubblico potranno ritirare il modello dell’istanza presso l’Urp (al piano terra del municipio) o la portineria del Comune di Vasto, al primo piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30, oppure scaricandolo dal sito internet del Comune di Vasto: www.comune.vasto.ch.it.

Anche quest’anno - commenta Marra - abbiamo voluto dare a tanti cittadini vastesi l’opportunità di usufruire gratuitamente del servizio di trasporto pubblico, con l’obiettivo di disincentivare l’uso del mezzo privato e migliorare le condizioni di vivibilità delle strade, oltre che un risparmio per i tanti cittadini che devono fare i conti con le spese quotidiane".