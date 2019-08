A San Salvo rischia di saltare il prossimo consiglio comunale, convocato per lunedì 15 febbraio. Il Partito Democratico ne chiede infatti il rinvio per "l'impossibilità dei consiglieri di espletare il proprio compito".

I due membri del gruppo consiliare, Luciano Cilli e Arnaldo Mariotti, hanno scritto al sindaco Tiziana Magnacca (e per conoscenza al prefetto di Chieti) sottolineando l'impossibilità di accedere ad alcuni documenti fondamentali: "Convocati il 10 febbraio 2016 per partecipare al consiglio comunale, in prima convocazione, che si terrà lunedì 15 febbraio 2016 alle ore 9.30 espongono quando segue: alle ore 10 di giovedì 11 febbraio presso la segreteria del Comune, nel fascicolo 'atti per il Consiglio Comunale' mancava il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 che dovrebbe essere discusso e approvato dal consiglio comunale nella seduta di lunedì 15. Alle ore 11 di giovedì 11 febbraio 2016 ci veniva recapitato una integrazione all’atto di convocazione del Consiglio per informarci che presso lo staff Direzione e Controllo del Comune, nella mattinata di sabato 13 febbraio 'sono depositati gli atti da sottoporre all’attenzione del consiglio comunale del 15 febbraio 2016 convocato per le ore 9.30. I consiglieri potranno in quella data prendere visione e consultare la documentazione'.

Il Documento Unico di Programmazione è un atto fondamentale per la definizione del Bilancio di previsione annuale e triennale e che, come da Regolamento e consolidata consuetudine andrebbe portato all’esame della Commissione Consigliare Bilancio e Programmazione prima della seduta del Consiglio".

L'assise civica era stata convocata dal presidente del consiglio Eugenio Spadano con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

2. Interpellanze e mozioni

3. Delibera G.M. n. 244 del 29/12/2015 - Comunicazione “Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)”

4. Documento Unico di Programmazione 2016-2018 – D.Lgs n.118/2011

5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015/2017 in variante al Prg – Esame osservazioni

6. Richiesta iscrizione argomento odg Consiglio comunale: provvedimenti del Comune di San Salvo in merito alla problematica relativa all’Agenzia Regionale per le Attività Produttive (ARAP)

7. Trivellazioni mare Adriatico: provvedimenti

8. Realizzazione centrale biomasse per produzione bio-metano in territorio di Cupello: provvedimenti.