Al fianco del sindaco Luciano Lapenna e del collega di partito Sabato Giugliano, Francesco Menna questa mattina ha presetato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra.

Ambiente, lavoro, edilizia popolare, centro storico, quartieri, sociale, sanità, agricoltura, pesca, turismo, tante le aree tematiche intorno alle quali Francesco Menna intende aggregare partiti e movimenti della coalizione per proporre un programma condiviso. "Se non vincerò le primarie - ha assicurato Menna - sarò il primo a ricandidarmi per il Consiglio comunale, per dare il mio contributo per la vittoria del centrosinistra".

Una vittoria a cui il sindaco Lapenna, crede fortemente: "Sono convinto che possiamo vincere ed evitare il salto nel buio che ci sarebbe con il centrodestra". Lo stesso sindaco ha tenuto a precisare che la sua presenza al fianco di Francesco Menna è puramente "istituzionale" e sarà presente anche alla presentazione della candidatura dell'onorevole Amato.