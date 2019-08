Si entra nella Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo sin da piccolissimi, già a 18 mesi. Se ne esce a 10 anni, dopo un ciclo formativo che attraversa le fasi della sezione primavera, della scuola dell’infanzia per passare poi alla primaria dove vengono curate le basi per un percorso di studi da affrontare con entusiasmo. Per questo, l’equipe didattica della scuola, inizia sin dalle prime fasi della crescita ad affrontare con passione e competenza l’educazione dei bambini. Nei prossimi giorni la scuola sarà sempre aperta, pronta ad accogliere le famiglie che vorranno visitarla e conoscerne l’offerta formativa.

In spazi accoglienti, con tanto verde attorno, con aule specializzate per le diverse attività da proporre, sin dalla sezione primavera, cha accoglie i bimbi dai 18 ai 36 mesi, si inizia, attraverso le cure amorevoli e professionali delle educatrici, a dare gli stimoli giusti per vivere con entusiasmo le attività scolastiche e le situazioni di apprendimento necessarie per crescere e maturare la propria identità. La sezione primavera della Scuola Madonna dell’Asilo, ormai una solida realtà nell’offerta formativa dell’istituto, è risultata prima nella graduatoria della Regione Abruzzo ottenendo i migliori punteggi per i servizi offerti all’utenza. Il riconoscimento della cura di ogni aspetto dell’attività quotidiana accanto ai bimbi più piccoli. Nella sezione primavera ci sono sempre due educatrici in compresenza, così da poter svolgere sia un lavoro di gruppo, con animazione, giochi, attività, che percorsi individualizzati a seconda delle esigenze di ogni piccolo alunno.

A 3 anni, poi, c’è il passaggio nella scuola dell’infanzia. Si prosegue nella formazione di quel gruppo-classe che, anno dopo anno, si unisce per approdare poi alla scuola primaria. E si prosegue nello sviluppo dei talenti di ogni bambino. Ogni attività ha il suo spazio dedicato: e così, a seconda delle giornate, le maestre propongono le attività – tutte comprese nella retta - nell’aula di musica, in quella di inglese, nel laboratorio di informatica, nella palestra dove svolgere l’attività motoria e, naturalmente, nel grande parco della scuola. Da quest’anno grande spazio anche all’arte, con un laboratorio dedicato in cui i bimbi si sono avvicinati alla scoperta dei grandi pittori riproducendone poi lo stile attraverso l’uso di materiali e colori. L’equipe di docenti abilitati e specializzati porta avanti un lavoro differenziato per fascia d’età che, nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, accompagna i bambini verso la scuola primaria, andando così a concretizzare una continuità didattica dai 18 mesi ai 10 anni. Prezioso anche il supporto dello psicologo Luigi Gileno, che cura il progetto di psicomotricità ed è presente anche negli incontri dei genitori. E, per trasmettere il carisma delle Figlie della Croce, simbolo di questa scuola, si svolgono periodicamente anche incontri con le suore.

“Ogni giorno cerchiamo di trasmettere la voglia di fare – spiegano le educatrici -. Il bambino piccolo ha una sorta di timidezza, è molto egocentrico, concentrato su se stesso. Ma allo stesso tempo è un bambino che ha paura di dire, di sbagliare. Attraverso le attività proposte lo portiamo a non aver più paura di dire, di sbagliare. Sin dai piccolini è importante far venire fuori le loro potenzialità, anno dopo anno. Proseguendo nel percorso all’interno dello stesso istituto il passaggio alla scuola primaria non è traumatico. I bambini stanno insieme già da tanti anni e l’equipe di docenti lavora in continuità, con un continuo scambio di informazioni e comunicazioni tra di loro e con le famiglie. Tutto questo permette al bambino di affrontare con serenità il percorso scolastico.

I servizi e gli orari. Oltre alle attività didattiche e quelle formative (inglese, informatica, laboratorio di psicomotricità, musica, arte – compresi nella retta), la scuola offre il servizio mensa, con la cucina all’interno della struttura e una grande attenzione da parte del personale addetto. Massima flessibilità per gli orari, con ingresso dalle 7.45 e possibilità di uscita ore 13-16-17-18. La sezione primavera e la scuola dell’infanzia sono aperte anche al sabato, seguendo il calendario didattico.

Laboratorio di teatro. Quello che, da sempre, è il fiore all’occhiello della scuola, non può non coinvolgere anche i più piccoli. Con il teatro, che vede la sezione primavera e la scuola dell’infanzia andare in scena in due appuntamenti annuali, si aiutano i bambini a tirar fuori i loro talenti. Da qualche lacrima che viene fuori nelle prime esperienze, tra timore e timidezza degli attori in erba, si passa poi alla naturalezza con cui i bambini vivono l’esperienza degli spettacoli teatrali, facendo emergere tutte le loro potenzialità.

Una scuola per la famiglia. “Noi lavoriamo in trasparenza”, ci tengono a sottolineare le educatrici della Madonna dell’Asilo. “Le nostre porte sono sempre aperte. Il genitore accompagna il bambino e lo viene a riprendere in sezione. I genitori possono accedere in qualsiasi momento alle aule. Questo è alla base del rapporto scuola-famiglia che, oltre ai periodici incontri di sezione, si basa su un costante dialogo e confronto con le insegnanti”.

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo

Via Madonna dell’Asilo, 13 - Vasto

0873.380141 - madonnadellasilo@libero.it

Informazione pubblicitaria