Dieci anni nel campo dell’ICT con uno scopo: produrre innovazione. È la descrizione più calzante di Studioware, impresa di servizi vastese nata a inizio 2006, e oggi impegnata a 360 gradi nel panorama dell’information technology.

Una tappa importante che apre a nuove sfide, con il consolidamento delle esperienze già acquisite.

Ne è sicuro Renato De Ficis, il fondatore della società: “Il fatto di essere al decimo anno di attività, proponendo innovazione in un territorio di provincia, lontano dai centri nevralgici italiani di questo settore, come Roma o Milano, ci soddisfa. Festeggiamo soprattutto per questo. D’altro canto, se non avessimo avuto questo indirizzo così mirato, ci saremmo fermati molto prima”.

Innovazione, ma nel segno della sostenibilità. Studioware propone ai clienti azioni mirate commisurate alle reali esigenze dell’azienda. “Il nostro core business oggi si basa su quattro linee principali. Innanzitutto il web con siti internet dalla complessità variabile fino ad arrivare all’e-commerce. Poi quello delle app – un campo solcato per la prima volta nel 2015 – orientate sia al raggiungimento dell’efficienza interna che alla produzione di valore per gli utenti del nostro cliente. L’offerta si completa con i sistemi di business intelligence, chiamati anche cruscotti aziendali, validi supporti nei processi decisionali e di controllo all’interno di un’azienda, a tutti i livelli. Infine, il software: progettiamo e realizziamo software oltre ad attivare sistemi di fidelizzazione (CRM) per l'impresa e per l'attività commerciale”.

Studioware per festeggiare i 10 anni ha varato il nuovo sito internet [ACCEDI], ma la gioia per questo “compleanno” è maggiore se condivisa con i propri clienti. Sono pronte in fase di lancio, infatti, iniziative per coinvolgerli. “Cercheremo di incentivare quell’aspetto che si chiama gratuità ­– rivela Renato De Ficis – Non tutto dev’essere monetizzato, fatturato e incassato. Mireremo quindi ad attivare iniziative per dare qualcosa in più ai nostri clienti”.

In questi anni Studioware, a testimonianza della vivacità che la contraddistingue, ha solcato anche altri settori come quello dell’editoria digitale on line. Nel 2012 è arrivato Zonalocale, il quotidiano on line del territorio vastese. “Una fase entusiasmante – ricorda con piacere De Ficis – perché condivisa con persone molto competenti che prima conoscevo da lettore. Fondare assieme a loro e realizzare tecnicamente il giornale è stata una soddisfazione continua soprattutto in virtù della crescita in termini di lettori ed economica che continuiamo a registrare”.

In quanto società editrice, Studioware, si occupa specificamente dell’aspetto tecnologico e commerciale.

Sulla stessa scia sono iniziate così le esperienze di Vasteggiando, “un progetto che mira a rendere sistematica la fruizione del territorio dal punto di vista turistico che coinvolge soggetti privati ed enti pubblici attraverso un modello innovativo e semplice”, e di Scuolavoro, quest’anno alla seconda edizione con l’obiettivo di creare una rete proficua tra scuole e imprese del territorio.

Oggi la società può contare 291 clienti tra imprese, attività commerciali, enti pubblici e associazioni di categoria per un totale di 436 progetti realizzati tenendo sempre bene in mente un altro punto cardine: l’aspetto umano.

“Siamo un’azienda di servizi ­e il valore che riusciamo a dare al cliente è il frutto del valore delle persone, delle loro idee, della loro capacità relazionale e intellettuale. Le persone che lavorano con me sono il fattore chiave di questi 10 anni, da soli in questo settore non si va lontano. Aver incontrato colleghi motivati, competenti e 'attaccati alla maglia' mi ha consentito di raggiungere belle soddisfazioni. Ringrazio sinceramente anche i nostri clienti che, spesso, data la complessità insita in ciò che facciamo, hanno investito con noi in fiducia. Di questo ne siamo grati”.

E dopo i primi 10 anni, il viaggio continua, “Dal 2008, con la crisi, abbiamo aumentato le novità. Ogni 6 mesi attingiamo da una selezione di progetti innovativi nostri e dei nostri clienti, per investirvi. Insomma, siamo una pentola in continua ebollizione. Contattarci significa avere la garanzia di essere ascoltato, compreso e poi soddisfatto”.

STUDIOWARE

www.studioware.it

info@studioware.it

Via Giulio Cesare, 71, 66054 Vasto

0873 361182 (9:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00)