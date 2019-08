Due mesi di tempo per presentare osservazioni, suggerimenti e modifiche al piano regolatore di San Salvo a partire dallo scorso 8 febbraio. Il Comune il 26 gennaio scorso ha presentato una prima bozza del nuovo prg [LEGGI] al pubblico intervenuto alla Porta della Terra. La bozza non ha mancato di suscitare polemiche tra maggioranza e gruppi di opposizione, tra questi SanSalvoDemocratica che ha accusato il sindaco di non aver esteso anche a loro l'invito.

Tra i punti più importanti della bozza presentata c'è la riqualificazione di piazza Aldo Moro con la costruzione di un grande edificio che la chiuda sul lato della strada e la realizzazione di posti auto nella parte del terrapieno. Altro punto controverso, poi, quello riguardo la marina. Qui nella parte più a nord l'idea è di realizzare alti edifici a vocazione turistica che conferiscano una nuova immagine a San Salvo.

"Tutti coloro che hanno interesse o vogliono indicare suggerimenti e contributi di idee sia di carattere generale sia relativi ad aspetti specifici – avvisa il Comune – possono inviarli, accompagnati da idonea documentazione, entro 60 giorni da questo avviso al Servizio Urbanistico tramite l’ufficio protocollo o via email all’indirizzo rcolanzi@comune.sansalvo.ch.it".

Da questo link è possibile scaricare il pdf della presentazione di gennaio: SCARICA.