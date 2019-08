Un’interrogazione per fare chiarezza sulla situazione dell'ospedale "San Pio" di Vasto per sapere se avrà la propria sala di emodinamica e in che tempi. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi: "Ormai da troppi anni qui in città si vive nell'attesa che qualcosa in tal senso si concretizzi, si torna a sperare quando il politico di turno annuncia che la sala si farà, per poi ricadere nella rassegnazione quando alle parole non seguono i fatti".

"Il governo D'Alfonso - sottolinea Smargiassi - ha una grande opportunità, ovvero interrompere, con i atti concreti, i fiumi di parole spese nel passato riguardo la realizzazione della sala emodinamica. È chiaro che ora, come sempre accade durante le campagne elettorali, si sentirà ancora parlare di reparti più efficienti, del nuovo ospedale di Vasto e magari tra i tanti nastri da tagliare prima delle elezioni finirà per esservi anche quello di questo reparto tanto a tteso. È altrettanto chiaro però, che i vastesi aspettano un vero piano sanitario regionale dal commissario D’Alfonso che chiarisca, una volta per tutte, qual è la vera offerta sanitaria per questo territorio sempre più lontano dai pensieri del governatore".