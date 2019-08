Stava portando il piccolo all'ospedale di Vasto dopo una caduta quando, temendo un improvviso aggravamento, ha allertato il 118, che a sua volta ha inviato l'eliambulanza da Pescara.

È accaduto oggi pomeriggio a Carpineto Sinello, dove - secondo una prima ricorstruzione al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vasto - un bambino stava giocando con alcuni amichetti nei pressi della chiesa del paese, quando è caduto da un muretto di circa due metri.

Soccorso da un famigliare, il bambino stava per essere condotto all'ospedale di Vasto, quando lo stesso famigliare ha temuto un improvviso aggravamento e ha allertato il 118 che, con l'eliambulanza, ha raggiunto il bambino e il famigliare in territorio di Monteodorisio. Qui, i sanitari si sono accertati che le condizioni del bambino non fossero gravi, così lo stesso è stato trasportato presso l'ospedale di Vasto. L'eliambulanza, quindi, è ripartita senza il piccolo paziente a bordo.