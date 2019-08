Dopo due egiziani clandestini, rintracciati sabato sera in territorio di San Salvo, alle ore 15,30 di ieri una pattuglia della Sottosezione autostradale Vasto Sud ha intercettato presso il casello di Termoli quattro persone a bordo di una Peugeot 307, successivamente identificate come cittadini extracomunitari, di nazionalità marocchina.

"Nel corso degli accertamenti - spiega in una nota il comandante della Sottosezione 'Zanella', l'ispettore capo Antonio Pietroniro - è emerso che tre di loro non erano in possesso del permesso di soggiorno e quindi erano irregolari sul territorio nazionale. Per i tre, K. A. di anni 50, O. S., di anni 25 e E.L. A. di anni 43, verranno emessi i provvedimenti di espulsione dall’Italia da parte della Questura di Campobasso. Il conducente, nonché proprietario dell’autovettura, F.H. di anni 31, sempre di nazionalità marocchina, invece è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, perché era consapevole che i suoi passeggeri erano sprovvisti del permesso di soggiorno".