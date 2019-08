Una serata sul palco di Sanremo che certamente resterà tra i bei ricordi di un grande percorso artistico. Nicola Oliva questa sera ha suonato all'Ariston per accompagnare l'applaudita esibizione Laura Pausini, della cui band è ormai presenza fissa, nella prima serata del Festival. A 23 anni dalla sua vittoria nella categoria "nuove proposte" con l'ormai celebre "La solitudine", la Pausini, sempre più star internazionale, è tornata sul palco che l'ha lanciata nel mondo della musica. Un'esibizione intensa, tutta dal vivo, accompagnata dalla band con cui sta lavorando alla preparazione del prossimo tour. Alle chitarre il suo compagno Paolo Carta e Nicola Oliva, dal 2012 al fianco della cantante di Solarolo.

Le precedenti esperienze di artisti del nostro territorio sul palco della kermesse canora italiana erano state quelle de La Differenza e di Luca Dirisio. Zampino vastese anche due anni fa, con Fabio Mr.Ketra Clemente autore del brano di Rocco Hunt che vinse tra i giovani.

Per Oliva certamente un'emozione da ricordare, dopo le tante vissute grazie al suo talento e alla sua bravura in giro per il mondo. Quest'estate i suoi concittadini avevano potuto apprezzare la sua arte in un paio di occasioni, in una band con bravi musicisti e la voce di sua moglie Claudia D'Ulisse (da ricordare il concerto nei giardini di Palazzo d'Avalos - LEGGI). Interessante anche la sua testimonianza agli studenti dell'IIS Mattei nell'incontro conclusivo del progetto Scuolavoro [GUARDA]. L'esibizione a Sanremo è il lancio di una nuova stagione di concerti in cui il musicista vastese raccoglierà certamente il frutto del suo impegno e della sua crescita di questi anni, con un pizzico di orgoglio dei suoi concittadini che ne hanno seguito e continuano a seguire la sua brillante carriera.