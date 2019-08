Vastese C5 - San Vito 83 4-1 - Una Vastese deconcentrata e poco in palla nel primo tempo passa in vantaggio con Migliaccio e poi si addormenta per buona parte della frazione consentendo agli ospiti di segnare il gol del pareggio per un'errato posizionamento su calcio da fermo. Nella ripresa i ragazzi di mister Porfirio tornano in campo con molta più determinazione aggredendo gli avversari che, pur alle corde, riescono a resistere fino a 10' dalla fine. Un Di Pardo in ottima forma e una traversa hanno negato il vantaggio agli ospiti e poi ci ha pensato Mungiguerra, con una doppietta, a risolvere la partita. Poi, Notarangelo, su ottima ripartenza ha siglato il 4-1 finale. Con questa seconda vittoria di fila i biancorossi danno uno scossone alla loro classifica e si preparano per la prossima giornata in casa della capolista Tombesi.

All Games San Salvo - Es Chieti 2-2 - Partita combattuta e molto equilibrata nella prima frazioneche si sblocca solo per una disattenzione della difesa di casa. L'All Games trova il pareggio grazie ad uno svarione della difesa teatina ed è sull'1-1 che si va al riposo. Nella ripresa la squadra di mister Conti si porta in vantaggio con una bella giocata di Antenucci che serve Nonatelli a due passi dalla porta avversaria. Gli ospiti vanno con convinzione alla ricerca del pari che arriva nel finale e a quel punto il risultato non cambia più. Per i sansalvesi la prossima giornata ci sarà la sfida in casa del Paul Merson C5.