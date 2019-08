"Ampliamento e ammodernamento della piscina comunale, costruzione di un centro fitness, riqualificazione dei campi di calcetto e della pista di atletica. Con un project financing, quindi a costo zero per i cittadini, l’amministrazione comunale di San Salvo sta realizzando una Cittadella dello sport che va a integrare i già numerosi interventi eseguiti sull’impiantistica sportiva.

È il risultato dell’accordo tra il Comune di San Salvo e l’associazione Mille Sport, che gestisce da anni la piscina comunale, con opere in fase di realizzazione dalla Ditta De Cinque Services srl di San Salvo.

"Nonostante le critiche e la derisione delle opposizioni in Consiglio comunale e il clima di sfiducia provocato dai soliti gufi – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – abbiamo dimostrato di saper pensare, di saper immaginare la San Salvo del domani, di avere inventiva e capacità di dialogare con il privato. Tutto ciò ci ha permesso di dare avvio ai lavori di riqualificazione di un intero complesso sportivo, che parte da questo campetto in erba sintetica e che interesserà la piscina e la realizzazione di nuove strutture sportive, che sono e saranno patrimonio della nostra Città".

Il sindaco precisa che è un impegno con l’utilizzo di grandi risorse finanziarie senza costi per le casse comunali. «È un primo progetto di finanza pura – aggiunge ancora il sindaco – non solo della Città di San Salvo, ma oserei dire dell’intera provincia. Un ringraziamento al vicesindaco Angiolino Chiacchia, con il quale abbiamo ideato questo contratto e all’assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis, ma un grazie speciale ai soci della cooperativa Millesport che hanno impegnato capitali propri e credono nella nostra Città e nella possibilità di fare sport con tariffe pubbliche. Sono certa che verrà rispettata la tabella di marcia e che ci sarà la riconsegna dei lavori con il nuovo anno, che darà impianti ancora più efficienti ai nostri giovani per soddisfare la loro esigenza di sport".

"Uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione Magnacca – evidenzia il vicesindaco Angiolino Chiacchia – era quello di restituire alla Città impianti sportivi idonei. Abbiamo ammodernato le strutture comunali come lo stadio di via Stingi, lo stadio Bucci, la sistemazione della palestra di via Verdi, la realizzazione della palestra in via Ripalta, i cui lavori partiranno nei prossimi giorni".

"Siamo consapevoli dell’impegno di cui ci siamo fatti carico – dice il presidente Gianmichele Fidelibus della Millesport – e ci siamo messi in gioco perché crediamo nel nostro lavoro e abbiamo deciso di investire sull’impiantistica pubblica, dialogando con l’Amministrazione comunale".

Il campo di calcetto verrà riconsegnato entro la fine del corrente mese, mentre le altre strutture all’aperto saranno completate nel prossimo mese di marzo".

