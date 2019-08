Arriva a stretto giro di posta la replica del Meetup Movimento 5 Stelle Vasto, dopo le accuse mosse dai cugini del Meetup Histonium circa la mancanza di democrazia nella scelta del candidato sindaco per le amministrative 2016 (qui l'articolo).

"Le sterili polemiche, innescate ad arte dall’associazione 'Histonium 5 Iscritti' di Vasto, attraverso un comunicato intriso di falsità ed allusioni - si legge in un comunicato del Movimento 5 Stelle Vasto - solo utili a fomentare i soliti detrattori del MoVimento, appaiono a dir poco stonate e fuori luogo e non depongono nel senso di quel processo di integrazione già avviato da qualche mese, dal nostro Meetup, e che, evidentemente, era voluto solo da noi. Il Meetup del Movimento 5 Stelle Vasto, chiaramente a conoscenza di tutte le fasi che hanno preceduto e portato alla designazione del candidato sindaco, si schiera al fianco dei suoi portavoce, Castaldi e Smargiassi, a cui alcuna indebita intromissione può essere imputata. Di quale disegno va cianciando l’associazione Histonium quando è esattamente a conoscenza delle procedure che sottintendono la designazione di un portavoce locale?".

Duro quindi l'affondo: "Mentono, sapendo di farlo, quando tirano in ballo la votazione da parte di iscritti al Blog, ben sapendo che tali soggetti non risultano identificabili territorialmente e quindi non coinvolgibili in elezioni locali come sono le amministrative, che risulterebbero evidentemente falsate da intromissioni nel voto di un iscritto di Vigevano, piuttosto che di Caltanissetta, tanto è vero che in nessun caso in Italia si è ricorsi al voto del Blog quando era in ballo la designazione di un portavoce a carattere locale. Simulano ancora, quando omettono di ricordare che quel processo di armonizzazione ed integrazione, avviato attraverso degli incontri progressivi, è stato ritardato, più e più volte, proprio da Histonium e nonostante fosse stata effettuata, da parte del nostro Meetup, la più grande apertura in tal senso, ogni occasione è stata utilizzata da loro, esclusivamente per sfogare vecchi rancori e asti personali. La necessità di identificare un numero di iscritti attivi nel Movimento si è resa necessaria proprio al fine di addivenire ad una identificazione del candidato sindaco che neanche si sarebbe potuta votare da parte di un semplice iscritto ad un Meetup, figura generica il cui attivismo spesso non si traduce in effettiva collaborazione presso l’Infopoint, rimanendo a livello di puro 'tastierismo', nè tantomeno identifica geograficamente degli iscritti, permettendo, il sistema, l’iscrizione ad un determinato Meetup di qualsiasi persona ritenga di farlo, anche di altre aree geografiche, al fine di portare, a contributo, esperienze o idee di territori diversi. Ben diverso il sistema nel caso di consultazioni nazionali o di città di grande portata elettorale come Roma o Milano".

"Ecco perché - spiegano dal M5S Vasto - è solo l’attivismo sul territorio che può identificare le persone veramente al servizio del Movimento, che pur conoscono così i candidati e possono sicuramente scegliere chi possa e debba rappresentarlo. L’associazione Histonium è ben a conoscenza di queste dinamiche ma fa finta di non saperle e preferisce invece alludere ad un complottismo di bassa lega. Quello che definiscono il 'loro concetto di attivismo' si è tradotto negli anni in una chiusura totale che non ha permesso al loro gruppo di crescere e di attirare nuovi iscritti. Attivismo, il loro, declinato in poche ed infruttuose iniziative, il cui valore è stato totalmente incompreso dalle persone che infatti hanno preferito avvicinarsi al nostro Meetup che, a differenza, è cresciuto esponenzialmente. Le deliranti congetture dei sedicenti attivisti dell’Associazione Histonium che alludono ad errori politici o presunti tali non solo non sono argomentabili, poiché senza una plausibile giustificazione, ma soprattutto cozzano, quelle sì, contro i principi del MoVimento del quale dicono, solo a chiacchiere, di far parte".

"Il Movimento 5 Stelle Vasto - conclude la nota - ha espresso, attraverso la sua base attiva, il suo portavoce candidato sindaco per le prossime amministrative, che è stato individuato in Ludovica Cieri, persona preparata, onesta ed in linea con i veri valori e princìpi del MoVimento. Siamo orgogliosi di questa scelta che rivendichiamo con determinazione e forza e che è stata riconosciuta da buona parte della cittadinanza. Lo attestano quotidianamente le migliaia di testimonianze di affetto che spontaneamente riceviamo in ogni occasione alla quale il nostro portavoce sia presente. Tutto il resto sono chiacchiere da bar, le chiacchiere che l’associazione Histonium è abituata a fare e che per il futuro farebbe meglio ad indirizzare in favore e non contro il MoVimento al quale dice, solo a parole, di appartenere".