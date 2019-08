Istituiti due divieti d'accesso in via Pertini in corrispondenza degli ingressi nel piazzale antistante la sede temporanea della Salvo D'Acquisto. Uno è stato istituito in corrispondenza dell'uscita dalla stessa area che in molti continuavano a percorrere contromano. L'altro divieto, in corrispondenza dell'ingresso, è a tempo e sarà attivo durante gli orari di entrata e uscita da scuola (dalle 8 alle 8.30 e dalle 13 alle 13.30).