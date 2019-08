Si è tenuto presso il Gulliver Center di Vasto l'incontro dal tema "L'uomo e il lavoro" promossa da Angela Pennetta, candidato sindaco alle amministrative di giugno. Ospiti della serata moderata dalla giornalista Paola D'Adamo, l'ex segretario della Cisl Raffaele Bonanni e don Decio D'Angelo, parroco emerito di Santa Maria.

In apertura, don Decio D'Angelo ha illustrato a grandi linee la dottrina sociale della Chiesa, e il concetto stesso di uomo, passando in rassegna le diverse filosofie ("L'uomo è quanto ha", teoria liberista, "L'uomo è il suo lavoro", Marx) per giungere alla visione della Chiesa dell'uomo, come realtà relazionale, immagine di Dio. Il parroco emerito di Santa Maria ha poi fatto un breve excursus storico sulle varie tappe che hanno portato all'epoca contemporanea, "afflitta dallo smarrimento dell'identità e della coscienza di sé, con gli entusiasmi del razionalismo illuministico crollati nel Secolo breve, caratterizzato da due Guerre mondiali, dittature sanguinarie e dall'Olocausto. La speranza è quella fondata su Cristo per recuperare lo splendore di essere Sua immagine e donare speranza della vita oltre la vita". Per quanto riguarda il lavoro, don Decio D'Angelo ha tenuto ha rimarcare la differenza con la "fatica", definita come "conseguenza dell'inquinamento morale". Il lavoro, invece, è "esercizio dell'intelligenza che è scintilla dell'intelligenza di Dio, attraverso cui possiamo partecipare alla potenza intellettiva di Dio, che ci ha lasciato il mondo in semilavorato, per scoprirlo e trasformarlo".

Naturalmente più incentrato sul lavoro l'intervento dell'ex segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, che ha esaltato la sua importanza non solo per quanto riguarda il sostentamento, ma nei suoi aspetti relativi alla socializzazione e alla realizzazione di ciascuno: "Il lavoro esalta la personalità, senza l'uomo muore". Più nel concreto, Bonanni si è poi soffermato nei problemi relativi alla globalizzazione, "gestita" in diverse parti del mondo, ma "subìta" in Europa in Italia, per "paura di rompere quegli schemi che hanno portato il benessere negli anni Sessanta. Occorre andare oltre, per quel tipo di sviluppo ormai è storia passata". Molti i temi trattati, anche con la sollecitazione del numeroso pubblico intervenuto al Gulliver Center, tra cui quelli del precariato, delle pensioni e dell'imposizione fiscale. Su quest'ultimo tema, Bonanni ha rimarcato l'importanza di una riforma del sistema fiscale che sposti la pressione sugli acquisti e alleggerisca il salario.

A conclusione della serata, il saluto dell'avvocato Angela Pennetta: "Da quando ho fatto la scelta di avanzare una proposta per le prossime amministrative, in molti vengono da me per chiedere un lavoro e rimango pietrificata davanti agli sguardi smarriti di tante persone che hanno perso il lavoro. Il compito della politica è quello di creare opportunità di lavoro e io credo che a Vasto lo si possa fare partendo dal rilancio del turismo".