Prima mezza maratona della stagione per gli atleti della Podistica Vasto che, in dieci, hanno gareggiato domenica 7 febbraio a Napoli nella Mostra d'Oltremare Half Marathon portando per le vie del capoluogo partenopeo i colori biancorossi. Un percorso articolato con partenza e arrivo a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio San Paolo, che si è snodato per l’intera cittadina ed ha attraversato i punti più caratteristici e suggestivi di Napoli: il lungomare di via Caracciolo, piazza del Plebiscito, via San Carlo, corso Umberto, piazza Garibaldi, via Duomo, via Forio, via Toledo.

Il gruppo vastese si è fatto valere sui 21 km. della gara, con tanto impegno e buoni risultati."Eccellente prestazione per i nostri nuovi iscritti Alessandra Bruno (1h33minuti), Pasquale Cuccaro (1h32 minuti) e Fabio Zara (1h42 minuti), che con grande entusiasmo sono entrati nella nostra società e da subito hanno dimostrato impegno e grande spirito di appartenenza - ha commentato la presidente Antonia Falasca, anche lei in gara e al traguardo in 1h41min -. I miei complimenti vanno poi a Francesco Giuliani, al suo esordio nella distanza della mezza maratona e a tutti gli altri partecipanti: Marco Orfini, che oggi ha realizzato il suo Personal Best, Donato Romagnoli, Daniele Altieri, Silvia Ruzzi e Roberto Fabrizio".