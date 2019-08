"Tutto pronto per la 43ª edizione del carnevale scernese dove sfileranno nel pieno centro cittadino sia i carri allegorici a tema sia diversi numeri e maschere che si esibiranno a piedi; tutto verrà accompagnato dalle musiche della Banda di Scerni e quella di Atessa". Lo spiega il Comitato promotore alla vigilia dell’evento in programma per domani martedì 9 febbraio a partire dalle ore 14,30 con partenza dalla centralissima Piazza De Riseis.

"Quest’anno – spiegano gli organizzatori - ricorrono i 60 anni dalla prima edizione dello storico carnevale e molti di noi avevamo in animo la volontà e il desiderio di far rivivere alla nostra cittadina e soprattutto alle nuove generazioni un evento che in passato ha dato lustro agli scernesi. Veramente non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa e fattiva da parte sia dei giovani sia di altri cittadini che in questo ultimo mese, tutte le sere con dedizione e passione, hanno collaborato insieme a noi nell’allestimento e alla preparazione dei carri. A tutti loro va il nostro immenso grazie. Vedrete che sarà una sfilata memorabile e sicuramente rimarrà nella storia sia per i numeri sia per la qualità delle maschere".

"Da subito – sottolineano dall'amministrazione comunale di Scerni – abbiamo accolto con favore l’organizzazione del carnevale, mettendoci a disposizione del Comitato per ogni evenienza e richiesta. Vedendo la massiccia partecipazione speriamo vivamente che il Comitato promotore possa portare avanti, anno dopo anno, questo caratteristico e storico evento, affinché possa tornare ad essere una festa di richiamo per il comprensorio vastese come lo era già nel recente passato".

L'evento in caso di mal tempo verrà posticipato a domenica 14 febbraio