Torna come ogni settimana l'Edicola del Bar Walter, il format dedicato ai protagonisti dello sport del nostro territorio. In questa puntata Stefano Troilo ha incontrato Giampaolo Colameo e Remo Fabrizio, della Podistica San Salvo. E poi spazio al calcio con una rappresentanza del Carunchio 2010: con il presidente Donato Ranni, il mister Maurizio Di Trento e Antonio Mascilli è venuto a trovarci anche Yusuf Bojang. Lui, arrivato in Italia dal Gambia e ospite del centro di accoglienza del paese dell'alto Vastese, da quest'anno gioca con la squadra che milita in terza categoria e, nelle ultime settimane, è stato protagonista con due reti, accompagnate da tanto entusiasmo e affetto.

