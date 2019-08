Ancora un incidente stradale causato dalla presenza di cinghiali sulla sede stradale. È successo questa sera, intorno alle 21, sulla statale 16.

A un centinaio di metri verso sud dal bivio per la stazione del porto di Vasto, il cinghiale è improvvisamente spuntato dalla vegetazione circostante; impossibile per l'uomo alla guida di una Fiat Punto che stava transitando in quel momento evitare l'impatto con l'animale che è rimasto ucciso nello scontro.

Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone a bordo dell'auto, anche se inevitabilmente si sono registrati attimi di apprensione per la presenza a bordo di due bambini, che comunque non hanno riportato ferite.

Sul posto, una pattuglia della polizia per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza il tratto di strada con l'ausilio di segnalatori luminosi.