Un corposo programma di manifestazioni sul territorio della provincia di Chieti per ricordare la tragedia delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata è stato predisposto dal Comitato 10 Febbraio presieduto, sul territorio, da Marco di Michele Marisi.

"Un impegno - ha spiegato Marco di Michele Marisi - che da anni portiamo avanti con l’obiettivo di ricordare quel che accadde nel nostro Stivale nel secondo dopoguerra per mano dei partigiani di Tito e di quelli italiani, che gettarono nelle foibe e deportarono in veri e propri campi di concentramento migliaia e migliaia di nostri connazionali 'colpevoli' solamente di essere Italiani e con l’intento di far conoscere soprattutto alle giovani generazioni questo pezzo di storia del nostro Paese, volutamente e colpevolmente tenuto nascosto per anni. Lo scopo è evidentemente quello di contribuire, seppur nel piccolo, a costruire un’Italia che sappia promettere a se stessa prima che agli altri, che mai più nessun Popolo subirà nell’indifferenza e nell’ostilità dei suoi fratelli, quello che ha subìto il Popolo giuliano".

Queste le manifestazioni in programma, patrocinate dai Comuni interessati e dalla Provincia di Chieti.



Villalfonsina: martedì 9 febbraio, ore 9:00, in Piazza Roma, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Villalfonsina e dalla Provincia di Chieti.



Casalbordino: martedì 9 febbraio, ore 11:30, in Largo delle Foibe, nei pressi del Santuario Madonna dei Miracoli, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana, Carla Zinni, Responsabile “Comitato 10 Febbraio Casalbordino e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Casalbordino, dalla Provincia di Chieti e dall’Associazione culturale “La Fenice”.



Fossacesia: mercoledì 10 febbraio, ore 18:00, al Teatro Comunale “Nino Saraceni”, in Corso Roma, convegno e proiezione del documentario “Foibe, martiri dimenticati”. Interverranno Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio” e Magda Rover, esule istriana. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fossacesia e dalla Provincia di Chieti.



Scerni: giovedì 11 febbraio, ore 10:30, al Monumento ai Caduti in Piazza De Riseis, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Scerni e dalla Provincia di Chieti.



Pollutri: giovedì 11 febbraio, ore 11:30, al Monumento ai Caduti in Piazza Giovanni Paolo I, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. Interverranno Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pollutri e dalla Provincia di Chieti.



Vasto, doppio appuntamento: sabato 13 febbraio, ore 9:00, al Monumento ai Caduti in Piazza Caprioli, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vasto e dalla Provincia di Chieti.



Sabato 13 febbraio, ore 10:30, alla sala convegni ex Palazzi Scolastici in Corso Italia, convegno: interverranno il Prof. Antonio Fares, storico, Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vasto e dalla Provincia di Chieti.



San Salvo, doppio appuntamento: lunedì 15 febbraio, ore 9:15, Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli”, convegno col Prof. Antonio Fares, storico, Magda Rover, esule istriana e Marco di Michele Marisi, Responsabile provinciale del “Comitato 10 Febbraio”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Salvo e dalla Provincia di Chieti.



Lunedì 15 febbraio, al Monumento ai Caduti in Via Roma, celebrazione con autorità civili, militari, religiose ed associazioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Salvo e dalla Provincia di Chieti.



Tutte le manifestazioni sono state organizzate dal Comitato 10 Febbraio in collaborazione con Giovani In Movimento e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con il patrocinio dei Comuni e della Provincia di Chieti e realizzate senza alcun contributo economico pubblico.