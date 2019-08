Quindici anni di presenza sul territorio e un’attività che si rilancia per essere sempre a servizio dei clienti. Sabato 6 febbraio l’agenzia Gabetti di Vasto ha inaugurato ufficialmente la sua nuova sede, restando però presente su Corso Garibaldi, nel cuore della città, per offrire servizi ancora migliori nel campo dell’intermediazione immobiliare. In tanti hanno partecipato all’appuntamento organizzato dal responsabile di agenzia, Francesco Paolo Migliore, e dai collaboratori della sede vastese, per brindare a nuovi spazi che sono il segnale di un’attività pronta a continuare con l’obiettivo di crescere sempre nel fornire servizi e consulenze ai clienti.

"In questi 15 anni abbiamo sempre messo al centro la professionalità - spiega Migliore - e l’affetto ricevuto anche in questa giornata di inaugurazione credo ne sia la dimostrazione. Nel nostro lavoro abbiamo sempre puntato a consigliare bene chi si è rivolto a noi. E, quando incontri dopo anni persone che hai saputo ben consigliare, assistere, e riscontri la loro riconoscenza, ne trai una grande carica per continuare a lavorare con passione”.

Gabetti - Agenzia di Vasto

Corso Garibaldi, 45

Tel. 0873/365974 - Fax. 0873.372275

www.gabettivasto.it

vasto@gabetti.it

Informazione pubblicitaria