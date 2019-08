C'era un cane all'interno della Fiat Panda andata a fuoco sabato sera in via De Gasperi a Vasto. E le fiamme che hanno distrutto l'autovettura e provocato danni alla facciata del condominio e ai tubi del gas hanno anche causato la morte dell'animale.

L'episodio. Erano circa le 22 di sabato sera quando i residenti di via De Gasperi hanno dato l'allarme dopo aver notato le alte fiamme che stavano distruggendo la Fiat Panda parcheggiata davanti ai garage di un condominio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Vasto, che hanno effettuato un primo intervento e i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, già impegnati nel rogo di un casolare alla periferia della città. I pompieri hanno spento l'incendio ma ormai la vettura era distrutta. E, quando il rogo è stato domato, l'amara sorpresa. All'interno c'era il corpo carbonizzato del cane dei proprietari della Fiat Panda, come constatato poi dal veterinario di turno della Asl. Secondo una ricostruzione delle forze dell'ordine si è trattato di un episodio sviluppatosi in pochissimi minuti in cui potrebbe essere stato lo stesso animale, rosicchiando i fili del quadro elettrico, ad innescare il corto circuito da cui è scaturito l'incendio che gli è stato fatale.