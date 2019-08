"Il sindaco, Tiziana Magnacca, invece di dare risposte alle questioni poste dai consiglieri comunali di SanSalvoDemocratica sul personale dipendente, sui contratti di collaborazione e sui progetti posti in essere dal Comune, ci ha propinato il solito comizio ed ha evitato di rispondere nel merito alle questioni poste".

Così il movimento politico d'opposizione controreplica al primo cittadino, formulando una serie di quesiti: "Perché non ci ha detto chi sono coloro che lavorano con i contratti di lavoro interinale per conto del Comune? Perché non ci ha detto chi sono coloro che a vario titolo collaborano con il Comune all'interno dei singoli progetti? Perché non ci ha dato l'elenco delle persone beneficiarie delle borse di sostegno al reddito per gli anni 2015 e 2016? Perché non ci ha dato l'elenco con relativa retribuzione del personale che a vario titolo ha prestato collaborazione con il Comune negli ultimi tre anni? Perché non ci ha detto quale somma il Comune elargisce attualmente (rispetto al passato) ai funzionari responsabili di posizione organizzativa? E' vero che è stato assunto un addetto stampa in posizione di staff con una retribuzione molto elevata? Chi è il dipendente comunale che il sindaco vanta di avere perseguito con un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio? Dove sono gli atti? Perchè tenete la notizia segreta? Chi è il dipendente che il sindaco vanta essere stato licenziato? Dove sono gli atti? Perchè tenete la notizia segreta? E' vero che questa amministrazione intende rinnovare il contratto a chi ha maturato il diritto alla pensione? E' vero che vi è un uso non corretto nelle modalità di selezione, tempo e durata dei contratti di somministrazione e lavoro?

A queste ed altre domande che formuleremo nei prossimi giorni - attacca San Salvo Democratica - il sindaco deve darci risposte e fornirci tutti i documenti necessari. Se è vero come lei dice che è tutto alla luce del sole, non ha nulla da temere".