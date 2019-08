Dopo la decisione di Edmondo Laudazi di staccarsi dal percorso del centrosinistra in vista delle prossime amministrative (qui l'articolo), arriva il commento del segretario vastese del Pd, Antonio Del Casale, che sottolinea: "In questi mesi l'ingegner Laudazi ha partecipato a numerosi tavoli di trattative con le forze politiche del centrosinistra di Vasto. La nostra coalizione ha scelto le primarie come strumento di democrazia per scegliere il candidato sindaco che rappresenterà il Pd e i suoi alleati all'elezioni comunali di giugno. Saranno primarie vere, competitive e aperte in cui i candidati metteranno a disposizione la propria visione di città".

"Da parte del candidato sindaco de Il Nuovo Faro - conclude Del Casale - avremmo preferito meno personalismo e più confronto. La sua partecipazione alle primarie dello schieramento politico in cui afferma di appartenere sarebbe stata doverosa e auspicabile... tutto il resto appartiene alla favola della Volpe e l'Uva".