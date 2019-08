Chiudere la fase del commissariamento e rilanciare il Civeta, il Consorzio intercomunale che gestisce l'impianto di Valle Cena a Cupello. Lo ha annunciato il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, alla presenza dei sindaci degli otto Comuni che compongono il Consorzio di trattamento dei rifiuti urbani Civeta. Attualmente il consorzio è commissariato.

"Il mio obiettivo è rilanciare il Consorzio, chiudere in tempi brevi la fase commissariale e valorizzare le esperienze maturate: i sindaci devono impegnarsi, però, a dare vita alla 'fase tre' del Civeta - ha osservato il presidente Luciano D'Alfonso -. La Regione Abruzzo, in tema di prevenzione dell'emergenza rifiuti, potrebbe prendere in considerazione anche la valorizzazione dell'impianto di Valle Cena attraverso nuove autorizzazioni".

D'Alfonso convocherà a breve il commissario ad acta del Civeta, Lidia Flocco, in una riunione congiunta con i sindaci dei Comuni membri del Consorzio.