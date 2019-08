È una sfida davvero molto difficile quella che la BCC Generazione Vincente Vasto Basket affronterà nella 20ª giornata del campionato di serie B. Al palazzetto di via dei Conti Ricci arriverà il Montegranaro che domenica scorsa, è stata sconfitta in casa dal San Severo, cedendo ai pugliesi il primo posto in classifica che prima le due squadre condividevano. I marchigiani arriveranno a Vasto con l’intenzione di tornare subito alla vittoria, per non perdere ulteriore terreno dagli attuali primi della classe e difendersi dalle formazioni che inseguono. Anche i biancorossi di coach Luise vengono da una sconfitta. Lo stop in casa dell’Amatori Pescara ha interrotto un’importante serie di vittorie che ha permesso ai vastesi di staccarsi dal fondo della classifica. La lotta per la salvezza è però ancora molto lunga e, nel corso di questo girone di ritorno, Ierbs e compagni dovranno essere bravi a sfruttare ogni occasione buona per far punti.

Il pronostico dice che Montegranaro è la favorita in questo match ma, come ogni partita, saranno i 40 minuti di gioco a dare il loro responso. La Vasto Basket si è allenata bene per tutta la settimana, consapevole che domenica dovrà affrontare un’avversaria di assoluto livello in cui non mancano ottimi giocatori. Ci vorrà tanta attenzione in difesa e quella precisione in attacco mancata nell’ultima sfida con i cugini pescaresi. Naturalmente la BCC Generazione Vincente Vasto Basket conta sull’apporto del proprio pubblico, chiamato a raccolta sugli spalti del PalaBCC per una domenica di basket tutta da vivere.