Finisce con la squadra sotto la curva a raccogliere l’applauso dei suoi tifosi dopo una vittoria che permette alla Vastese di conservare il primato in classifica. La squadra del presidente Bolami batte l’Acqua&Sapone 3-0 con i gol di De Fabritiis, Giansante e Marfisi. Prima della partita applausi del pubblico biancorosso a mister Giuseppe Naccarella, oggi squalificato, per sette anni protagonista con la maglia della sua città.

La partita. Il primo tentativo porta la firma di Iaboni, con un tiro smorzato dai difensori che finisce tra le braccia di D’Amico. Al 16’ l’azione che sblocca la partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la palla finisce in area, dalla mischia sbuca De Fabritiis che calcia verso l’angolino e sigla l’1-0 correndo poi ad abbracciare mister Colavitto. Poche le azioni da ambedue le parti, solo tiri dalla distanza che non impensieriscono i portieri. Al 43’ potrebbe andare in gol ancora De Fabritiis ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Allo scadere Giansante, al limite dell’area, si gira e calcia verso la porta avversaria ma la sua conclusione finisce fuori.

Al rientro in campo la Vastese sembra essere più concentrata che nel primo tempo. E all’8’ i biancorossi sono bravi ad approfittare di un pasticcio della retroguardia ospite per raddoppiare: il pressing di Balzano sul portiere lo induce ad un errato rinvio. Giansante si impone sul suo avversario e calcia in porta per il 2-0. I padroni di casa continuano a spingere e al 22’ solo un miracolo di D’Amico nega a D’Alessandro la gioia del gol dopo un tiro da fuori area. La squadra di mister Colavitto triplica al 32’ con un preciso colpo di testa di Marfisi, entrato al posto di Iaboni. Due minuti dopo Balzano, protagonista di un’ottima prestazione, colpisce la traversa su un tiro-cross dalla destra. L’Acqua&Sapone prova a segnare il gol della bandiera ma la retroguardia guidata da capitan Giuliano è sempre ben attenta. Finisce 3-0 per la Vastese che continua a marciare in vetta alla classifica.

Vastese – Acqua&Sapone 3-0 (16’ de Fabritiis, 8’st Giansante, 32’st Marfisi)

Vastese Calcio: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro (30’st Persichitti), Giuliano, Natalini, Balzano (39’st Giancristofaro), D’Alessandro, Giansante, Iaboni (17’st Marfisi), Faccini. Panchina: Digifico, Della Penna, Polisena, Tarquini. Allenatore: Colavitto

Acqua & Sapone: D’Amico, Pagliuca (9’st Planamente), Di Biase, Di Donato, Buonafortuna, Musto, Agnellini (35’ st D’Alessandro), Minutolo, Del Gallo, Colantoni (16’st Maiorani), Marrone. Panchina: D’Ottaviantonio, Bassano, Bocale Palumbo. Allenatore: Naccarella

Arbitro: Menicucci di Lanciano (Carullo e D’Orazio di Lanciano)

Ammoniti: D’Alessandro e Iaboni (Vastese); Colantoni, Marrone, Del Gallo (Acqua&Sapone)

Tutti i risultati della ventiquattresima giornata

Alba Adriatica-Pineto 1-0

Francavilla-Cupello 5-1

Miglianico-Celano 3-1

Morro d’Oro-Martinsicuro 1-4

Paterno-Torrese 1-0

RC Angolana-Capistrello 4-0

San Salvo-Montorio 1-1

Sambuceto-Val di Sangro 0-1

Vastese-AcquaeSapone 3-0

La classifica

Vastese 56

Paterno 52

San Salvo 42

Martinsicuro 40

Pineto 39

RC Angolana 39

Morro d’Oro 35

Alba Adriatica 34

Capistrello 33

Miglianico 32

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 26

Montorio 23

Torrese 21

Val di Sangro 21

Acqua e Sapone 20

Celano 15