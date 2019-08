Dopo la vittoria in trasferta con il Cus L'Aquila la BCC San Gabriele torna sconfitta dalla trasferta di Manoppello contro l'Arabona Volley. Finisce 3-1 per le giocatrici di casa, dopo una prima parte di gara in cui le vastesi si sono lasciate travolgere (primo set 25-21) risvegliandosi solo a metà del secondo parziale, recuperando dal 18-11 fino a 21 pari (e poi 24 pari) per poi lasciare all'Arabona, con due errori, la vittoria del set (26-24).

Nel terzo set la BCC San Gabriele è brava a recuperare concentrazione e fare suo il parziale (18-25), accorciando così sul 2-1. Ma, nel quarto set, dopo un buon avvio, le ragazze di Maria Luisa Checchia si fanno rimontare un vantaggio di 19-15 lasciando alle padrone di casa la vittoria sul filo di lana (26-24).

Domenica prossima Di Santo e compagne cercheranno di rifarsi nella sfida casalinga contro il Giulianova.

Intanto la società vastese ha accolto con soddisfazione una nuova convocazione azzurra per Claudia Scampoli. La giovane giocatrice sarà presso il Centro Federale di Formia per uno stage con la nazionale juniores femminile da oggi e fino a martedì 9 febbraio.