Finisce 1-1 al Davide Bucci tra San Salvo e Montorio, in una partita terminata tra le polemiche e le proteste dei padroni di casa. I biancazzurri, in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Ferrante, nella ripresa hanno subito il gol del pareggio ospite. Successivamente, al quarantesimo, Di Ruocco era riuscito a realizzare la rete del vantaggio, ma l'arbitro non ha convalidato il gol tra le proteste dei casalinghi. La motivazione non è ancora chiara e questo lascia ancora più l'amaro in bocca in casa San Salvo. I biancazzurri, pur rimandendo terzi in classifica vista la sconfitta del Pineto ad Alba Adriatica, dicono quasi addio alla possibilità di riprendere Paterno e Vastese, entrambe uscite vincitrici dalle rispettive sfide con Torrese e Acqua e Sapone [LEGGI]. Sabato prossimo al Comunale di Cupello i ragazzi di mister Rufini se la vedranno con la formazione di mister Di Francesco, uscita sconfitta 5-1 in trasferta a Francavilla.

La partita- Vincere per continuare la scalata verso i posti più alti della classifica e tenere al sicuro il terzo posto. L’U.s. San Salvo torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo il pareggio ottenuto a Pineto nel turno infrasettimanale. Mister Rufini opta ancora una volta per il 442 –che in realtà poi diventerà 424 nella fase offensiva- con Cialdini trai pali, in difesa la coppia centrale Ianniciello-Triglione, affiancata dai terzini Izzi e Ramundo. Centrocampo a quattro composto dagli esterni Ferrante e D’Aulerio e dalla coppia centrale Tafili-Quaranta. In avanti Consolazio e Mastrojanni. Dopo appena tre minuti i biancazzurri battono due calcio d’angoli consecutivi. Sugli sviluppi del secondo Mastrojanni prova a battere Di Giuseppe, quest’ultimo blocca la sfera senza problemi. Al dodicesimo i padroni di casa vanno vicino al vantaggio con D’Aulerio che, lanciato da Izzi, ci prova dalla distanza, trovando solo le braccia di Di Giuseppe. Tre minuti più tardi il risultato si sblocca: Ferrante scappa via sulla fascia e, dopo aver messo i piedi in area, conclude con il sinistro in porta e trova il gol (1-0). Prova a reagire il Montorio, cercando di velocizzare la propria manovra d’attacco. Passano i minuti e solo al quarantaduesimo si registra un’occasione degna di nota da parte del San Salvo. Ferrante prova a ripetersi dalla distanza, ma stavolta Di Giuseppe si salva deviando in angolo. Tre minuti più tardi l’ultima azione del primo tempo: Triglione su punizione cerca la testa di Ianniciello, ma il tutto si conclude con un nulla di fatto. Squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre in maniera negativa per i casalinghi. Il Montorio al cinquantesimo riesce a riportare i conti alla pari con la rete siglata da Di Giulio, bravo a farsi trovare pronto dopo che la sfera aveva toccato la traversa su un colpo di testa dei teramani(1-1). Il numero sei del Montorio ha corretto in gol senza che Cialdini potesse far nulla. Intanto ad Alba Adriatica i padroni di casa passano in vantaggio sul Pineto, una buona notizia per il San Salvo in vista della lotta al terzo posto. Rufini decide di cambiare qualcosina: manda in panchina Quaranta e schiera Di Pietro che torna finalmente in campo dopo un lungo periodo di stop causa infortunio. Gli ospiti sembrano non accontentarsi del pareggio e cercano di raddoppiare al tredicesimo con un colpo di testa che però termina in out. Cerca di ripartire in velocità la squadra allenata da mister Rufini. Consolazio tenta la conclusione che però non impensierisce Di Giuseppe. Al diciannovesimo San Salvo rischia quando Cialdini per un attimo scivola e per poco non permette agli ospiti di portarsi avanti. Il numero uno di casa si salva poi bloccando la sfera. Nei successivi minuti sono gli ospiti a rendersi pericolosi, senza comunque trovare il gol. Al ventottesimo Mastrojanni ha una buona possibilità di riportare avanti i suoi, ma la sua conclusione- a tu per tu con Di Giuseppe- non è delle migliori, ed il portiere montoriese non corre rischi. Al trentesimo festa rovinata al San Salvo: il neo-entrato Di Ruocco realizza, ma la rete non viene convalidata dall’arbitro. La ragione di questa decisione non è stata chiara e nel post gara, poi, non sono mancate le polemiche. Risponde il Montorio con Galvez, tiro ad incrociare che termina fuori. Al quarantesimo Di Ruocco cade in area, l’arbitro lascia proseguire. La palla arriva trai piedi di Mastrojanni che non riesce a concludere come vorrebbe. Ultimi minuti della gara in cui i biancazzurri cercano a tutti i costi il gol del vantaggio. Nei cinque minuti di recupero segnalati dal direttore di gara non arriva nessuna rete e la partita termina con il risultato di 1-1. Polemiche e nervosismo nel post partita con i sansalvesi ancora ignari della ragione per la quale l'arbitro ha ritenuto irregolare il gol di Di Ruocco. Per il San Salvo le speranze di riagganciarsi ai primi due posti della classifica sembrano essere quasi spente. Terzo posto mantenuto, invece, grazie alla sconfitta ricevuta dal Pineto ad Alba Adriatica.

Tutti i risultati della ventiquattresima giornata

Alba Adriatica-Pineto 1-0

Francavilla-Cupello 5-1

Miglianico-Celano 3-1

Morro d’Oro-Martinsicuro 1-4

Paterno-Torrese 1-0

RC Angolana-Capistrello 4-0

San Salvo-Montorio 1-1

Sambuceto-Val di Sangro 0-1

Vastese-AcquaeSapone 3-0

La classifica

Vastese 56

Paterno 52

San Salvo 42

Martinsicuro 40

Pineto 39

RC Angolana 39

Morro d’Oro 35

Alba Adriatica 34

Capistrello 33

Miglianico 32

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 26

Montorio 23

Torrese 21

Val di Sangro 21

Acqua e Sapone 20

Celano 15